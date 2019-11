TV News The Walking Dead

[Spoiler!]

The Walking Dead: c'è un finale in preparazione per la serie TV?

di Chiara Poli - 14/11/2019 11:58 | aggiornato 14/11/2019 12:03

Riflettiamo insieme sugli elementi che fanno pensare a una conclusione in vista per The Walking Dead, la serie che ha dato vita a un prolifico franchise.

0 condivisioni

Condividi Condividi Twitta

La teoria è stata discussa da Comicbook ed è molto interessante. Ecco le riflessioni sulla possibilità che The Walking Dead si stia dirigendo verso una conclusione. Il 5 dicembre uscirà anche in Italia l'ultimo numero del fumetto, già concluso negli USA. E mentre la stagione 10, in onda su FOX, si prepara al finale di metà stagione - mancano due episodi - ecco che proprio uno sviluppo dell'episodio 10x06 fa pensare alla possibilità di una conclusione per The Walking Dead anche in TV. Il contatto via radio fra Eugene (Josh McDermitt) e la misteriosa donna con la quale inizia a parlare potrebbe infatti rappresentare il suo incontro con Stephanie, il personaggio dei fumetti che fa parte della comunità del Commonwealth: una comunità di oltre cinquantamila persone, il più grande assembramento di sopravvissuti di cui si sia mai sentito parlare. HD AMC The Walking Dead: Eugene sta per entrare in contatto con una donna misteriosa, via radio Attenzione! Possibili spoiler! Voglio leggerlo! Nei fumetti il figlio di Pamela, la donna al comando del Commonwealth, è responsabile della morte di Rick Grimes (vivo, vegeto e parte della storia insieme al figlio Carl). Sebastian - questo il nome del ragazzo - spara a Rick e poi lo finisce, costringendo Carl a eliminare il padre dopo averlo visto trasformato in zombie. Una delle teorie più accreditate sul destino di Rick è che l'elicottero lo abbia portato al Commonwealth, portando così anche la storia della serie verso la stessa conclusione del fumetto. Con un'ultima stagione, la numero 11 e i film dedicati a Rick, quindi, la serie madre di quello che è diventato un prolifico franchise potrebbe dirci addio. Lasciando spazio alla nuova serie in arrivo nel 2020 che ci mostra le avventure di un gruppo formato da ragazzi cresciuti o addirittura nati nel mondo post-apocalisse, al primo spin-off Fear The Walking Dead e ai film su Rick (ne sono previsti almeno tre). C'è anche un altro elemento importante: Princess (vero nome: Juanita Sanchez), un personaggio del fumetto che fa parte del gruppo in viaggio verso il Commonwealth è stato ufficializzato per la sua apparizione nella stagione 10. La interpreterà l'attrice Paola Làzaro (Lethal Weapon), che comparirà presumibilmente insieme a Maggie (Lauren Cohan), il cui ritorno è previsto sempre entro questa stagione. Ecco dunque che gli indizi portano verso una direzione ben precisa: una conclusione che, a questo punto, visti anche i nuovi orizzonti esplorati dal franchise, avrebbe senso. Contando anche la già prevista uscita di Michonne e l'eventualità, sempre possibile, del trasferimento di altri personaggi (penso a Daryl o Carol) negli spin-off, come già fatto con Morgan e Dwight. Che ne dite?