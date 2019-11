The Witcher: la showrunner sulle rivelazioni del trailer e nuove immagini

TV News

di Stefania Sperandio - 14/11/2019 08:11 | aggiornato 14/11/2019 08:15

La showrunner Lauren S. Hissrich ha parlato di alcuni interessanti dettagli dal trailer di The Witcher – protagonista anche di alcune nuove immagini che arrivano dagli otto episodi della prima stagione.

Manca ancora oltre un mese all'arrivo di The Witcher su Netflix e, in attesa del debutto della serie (già rinnovata per una stagione 2!), la showrunner Lauren S. Hissrich e il produttore esecutivo Tomas Baginski hanno parlato di alcuni dettagli mostrati nel trailer – che introducevano alle tematiche che vivremo nel corso degli otto episodi.

Il viaggio di Geralt (ma non solo)

Basandosi sulle vicende della raccolta di racconti Il Guardiano degli Innocenti, The Witcher ci introdurrà per la prima volta ai personaggi di Geralt di Rivia, della maga Yennefer e della principessa Ciri. Tutti questi personaggi affronteranno un viaggio, nell'arco della stagione, di cui il trailer introduce qualche scorcio.

HD Netflix Una scena da The Witcher con Geralt e Renfri

Nel corso della video analisi del trailer (che trovate in apertura al nostro articolo), Hissrich ha ribadito ancora una volta che la produzione Netflix sarà per adulti e avrà contenuti violenti, oltre che di natura sessuale, ma per motivi prettamente narrativi:

È ciò che manda avanti le storie: non c'è bisogno di shockare il pubblico, le storie sono già abbastanza coinvolgenti, per cui non c'è bisogno di farlo.

Uno dei temi chiave degli otto episodi sarà il delicato equilibrio tra bene e male: Geralt, secondo la showrunner, si interrogherà spesso sulle sue motivazioni. Secondo Hissrich:

Nella nostra serie giochiamo molto coi temi del bene e del male e cerchiamo di assicurarci che in ogni episodio ci sia un piccolo ribaltamento dei nostri personaggi. Vediamo un personaggio che sembra uno dei buoni e iniziamo a chiederci quali siano le sue motivazioni – e facciamo lo stesso anche con i cattivi.

A riprova di ciò, ha raccontato Hissrich, nel trailer viene mostrato Geralt portare con sé un misterioso oggetto dorato: si tratta della spilla di Renfri, che lo Strigo deciderà di tenere per tutto il suo percorso per ricordarsi di tenere il giusto equilibrio, nel delicato filo sottile tra bene e male.

Nelle parole della showrunner:

Quell'oggetto è la spilla di un personaggio chiamato Renfri. La sua spilla è qualcosa che Geralt porterà con sé per tutta la serie, è come se la usasse come principio guida per decidere se intraprendere o meno qualche azione.

In un mondo dove il bianco o nero della moralità sarà più che altro grigio, i personaggi affronteranno un percorso di cambiamento personale. E se quello di Geralt è particolarmente lento, quello della maga Yennefer, fanno notare Hissrich e Baginski, sarà repentino:

La rinascita di Yennefer è molto più viscerale, [il suo cambiamento] è il più drastico, dall'inizio alla fine. Geralt vivrà una rinascita molto più lenta, sta lottando con quello che significa essere un witcher.

Nel video c'è stato spazio anche per sottolineare le gesta di chi interpreta Geralt: Henry Cavill. La showrunner e il produttore esecutivo hanno voluto precisare che l'attore non usa controfigure, motivo per cui tutte le scene di combattimento che vedremo in The Witcher vedranno davvero lui, come protagonista.

Come sottolineato da Hissrich:

Ogni volta che nel trailer vedete combattere Geralt, è Henry Cavill, che combatte. Henry compie tutti i suoi stunt nel nostro show.

Un assaggio da The Witcher

A intrattenere i fan in attesa di The Witcher è anche il sito Redanian Intelligence, che ha pubblicato diverse foto provenienti dagli episodi. Le immagini, che trovate nella galleria di seguito, sono accompagnate dai dettagli che rivelano l'episodio da cui sono tratte e la data in cui sono state scattate. Non contengono anticipazioni importanti né particolari spoiler dalle vicende.

Netflix 32 Netflix Facebook Twitter Pinterest Yennefer nell'episodio 5 (20 febbraio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Yennefer nell'episodio 5 (20 febbraio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Anya Chalotra dietro le quinte dell'episodio 4 (8 marzo 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Yennefer nell'episodio 4 (8 marzo 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Yennefer e la Regina Kalis nell'episodio 3 (25 gennaio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Yennefer e la Regina Kalis nell'episodio 4 (24 gennaio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Yennefer nell'episodio 3 (11 febbraio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Ciri nell'episodio 4 (tra l'8 e il 9 marzo 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Ciri nell'episodio 2 di The Witcher (2 novembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Ciri nel secondo episodio (24 gennaio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Ciri gioca nell'episodio 1 (12 novembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest La principessa Ciri nell'episodio 1 (29 novembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Il Re Eist in una scena dell'episodio 1 (30 novembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Geralt si prepara a combattere nell'episodio 4 (23 gennaio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Geralt e Renfri (Emma Appleton) nell'episodio 1 (28 maggio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Geralt a Blaviken, nell'episodio 1 (22 maggio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Geralt in una taverna nell'episodio 1 (3 dicembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest La zampa della kikimora nell'episodio 1 (3 novembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Geralt in sella a Rutilia nell'episodio 1 (9 marzo 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Una kimimora si prepara ad attaccare nell'episodio 1 (8 gennaio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest La folla di Blaviken nell'episodio 1 (22 maggio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Geralt nell'episodio 1 (22 maggio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Cavalieri di Cintra nell'episodio 1 (12 novembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Eamon Farren è Cahir nell'episodio 4 di The Witcher (12 dicembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Istredd e Yennefer nell'episodio 3 (20 dicembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Ciri nell'episodio 2 (13 maggio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Ciri con Sir Lazlo e Mousesack nell'episodio 1 (13 novembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Ciri, Calanthe, Eist e Mousesack nell'episodio 1 (5 dicembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest La Regina Calanthe nell'Episodio 1 (29 novembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Lars Mikkelsen è Stregobor nell'episodio 1 (21 novembre 2018)

Netflix Facebook Twitter Pinterest Geralt a Vizima, episodio 3 (12 febbraio 2019)

Netflix Facebook Twitter Pinterest L'arrivo di Geralt a Blaviken nell'episodio 1 (3 novembre 2018)

Chiudi 1 di 32

Realizzato con la supervisione di Andrzej Sapkowski, The Witcher non si rifarà agli omonimi videogiochi di CD Projekt RED, ma darà una sua interpretazione – anche nelle immagini e nella direzione artistica – alle opere dello scrittore polacco.

Nel cast, oltre a Henry Cavill, anche Anya Chalotra nei panni di Yennefer e Freya Allan in quelli di Ciri. L'arrivo degli episodi è atteso su Netflix per il 20 dicembre.