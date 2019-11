TV News

14/11/2019

Dopo lo show post apocalittico di AMC The Walking Dead, la Serratos si porta sul palcoscenico per interpretare la regina della musica tejano.

Selena: The Series, show che ripercorre la vita della famosa cantante Selena Quintanilla Perez, avrà come protagonista Christian Serratos, nota ai più per aver vestito i panni di Rosita in The Walking Dead e Suzie Crabgrass in Ned - Scuola di sopravvivenza. Ora, un teaser trailer (riportato in apertura dell'articolo) mostra l'attrice nel ruolo di una tra le più popolari icone della musica latina.

La serie sarà composta da sei episodi e verrà distribuita da Netflix nel 2020. La trama racconterà la breve vita di Selena, uccisa a soli 23 anni dall'ex responsabile del suo fanclub e manager dei negozi di abbigliamento con il suo nome: la storia si concentrerà sulla strada dell'artista verso il successo e le decisioni che la giovane dovrà prendere per farsi largo nel mondo della musica.

Oltre a confermare ufficialmente Christian Serratos nel ruolo del personaggio principale, Netflix ha annunciato i nomi degli altri membri del cast: Richard Chavira (Desperate Housewives) interpreterà il padre di Selena, Abraham; Gabriel Chavarria (The War - Il pianeta delle scimmie) vestirà i panni del fratello maggiore della protagonista, nonché produttore musicale della sua band; Noemi Gonzalez (East Los High) avrà il ruolo di Suzette, sorella di Selena e sua migliore amica; e Seidy Lopez (Training Day) reciterà nella parte di Marcella, la madre di Selena. Madison Taylor Baez, infine, interpreterà una versione più giovane della cantante.

A proposito del personaggio a cui è dedicato lo show, il produttore Jaime Dávila ha dichiarato:

Selena è una figura ispiratrice, che trascende le generazioni. All'interno dei nostri studi, abbiamo sempre saputo che era fondamentale trovare attori con il giusto mix di talento, carisma e passione per onorare l'eredità di Selena e la storia della sua famiglia. La nostra direttrice del casting, Carla Hool, e il suo team hanno trovato attori straordinari per rappresentare la famiglia Quintanilla. Siamo sicuri che i fan di tutto il mondo saranno ancora una volta affascinati dall'incredibile vita della cantante.

Cosa ne pensate della serie sulla regina della musica tejano? Vi piace Christian Serratos?

