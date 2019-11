Uncharted: Mark Wahlberg entra nel cast del film con Tom Holland

CinemaVideogames

14/11/2019

Anche Mark Wahlberg si imbarcherà alla ricerca di antichi tesori!

Secondo quanto riportato dall'autorevole sito americano Variety, si starebbero ultimando le trattative che vedrebbero l'attore Mark Wahlberg aggiungersi al cast del film Uncharted con Tom Holland (Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe).

Ironia della sorte, Wahlberg originariamente doveva essere l'interprete del protagonista di Uncharted, ovvero Nathan Drake, quando David O. Russell era stato ingaggiato come regista (era il 2011) per un adattamento del videogioco. Come può spesso capitare a Hollywood, quel progetto non si è più realizzato ma, adesso la casa di produzione americana Sony (che detiene anche i diritti del videogioco) sta trasformando quel progetto in realtà.

Wahlberg è famoso per essere un grande attore di film action (Max Payne, Transformers 4 - L'era dell'estinzione) ma ha anche dimostrato di avere una indubbia verve comica (Ted, Daddy's Home) e di essere in grado di calarsi in ruoli impegnativi (The Departed - Il bene e il male). Secondo rumor, il suo ruolo in Uncharted sarà quello di Victor Sullivan detto Sully, ovvero il miglior amico del protagonista, che per vivere è sempre a caccia di tesori.

Sony Sully e Nathan nel videogioco Uncharted

Dopo l'abbandono di Dan Trachtenberg, è Travis Knight (Bumblebee) a occuparsi della regia del lungometraggio live-action basato sulla famosa serie di videogiochi per console Uncharted. Questa, iniziata nel 2007 esclusivamente sulla console PlayStation di Sony, conta di 4 titoli principali.

Il film su Nathan Drake dovrebbe raccontare le sue origini discostandosi dalle storie che conoscono i videogiocatori, ecco perché è stato scelto un attore così giovane come Holland. Drake è un cacciatore di tesori che viaggia attraverso il mondo per scoprire vari misteri storici, spesso però questi tesori "luccicano" anche per pericolosi criminali con i quali Drake deve avere a che fare.

Rafe Judkins (già sceneggiatore di alcuni episodi della serie TV Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) sta scrivendo la sceneggiatura con il team formato da Art Marcum e Matt Holloway. Questi ultimi, insieme, hanno collaborato alle sceneggiature di Iron Man, Transformers - L'ultimo cavaliere, Men in Black: International e hanno in progetto anche la scrittura della sceneggiatura relativa al film live-action Masters of the Universe.

Charles Roven e Alex Gartner stanno producendo il film attraverso l'etichetta Atlas Entertainment, così come Avi Arad attraverso Arad Productions. Anche PlayStation Productions di Sony - guidata da Asad Qizilbash e Carter Swan - si occuperà della produzione. Qizilbash e Swan saranno i produttori esecutivi di Uncharted, realizzando così la prima vera partnership cinematografica tra PlayStation Productions e Sony Pictures.

Il film dovrebbe essere nelle sale americane nel 2020.