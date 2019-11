WWE 2K20: le interviste alle Superstar di Raw e SmackDown

VideogamesCelebrity

di Lorenzo Bianchi - 14/11/2019 15:52 | aggiornato 14/11/2019 15:55

Direttamente da Manchester, le ultime novità su WWE 2K20 e WWE Supercard. In più, le interviste esclusive ai wrestler Becky Lynch, Big E, Bobby Lashley e Drew McIntyre!

0 condivisioni

Da martedì 22 ottobre 2019 è ufficialmente disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC WWE 2K20, il nuovo capitolo della saga videoludica dedicata al wrestling della federazione di Stanford.

Durante le registrazioni delle puntate di Raw e SmackDown a Manchester, WWE e 2K hanno organizzato un press tour per permettere alla stampa di provare il gioco in compagnia di alcune importanti Superstar, discutere con loro di cosa significhi essere un wrestler e mostrare in anteprima assoluta la nuova stagione del gioco mobile WWE Supercard.

Come potete vedere nel video in apertura a questo pezzo, ho chiesto alla campionessa femminile di Raw Becky Lynch e agli atleti Big E, Bobby Lashley e Drew McIntyre quale fosse il loro primo ricordo del wrestling, quale sarebbe il loro avversario dei sogni e quale momento della storia di SmackDown hanno amato di più.

La Collector's Edition di WWE 2K20 celebra infatti il ventesimo anniversario dello show blu della WWE, permettendo di giocare nei panni di leggende come The Rock, Mankind, Hollywood Hulk Hogan e Chyna.

Accompagnata dal motto "Step Inside" ("Sali sul ring"), quest'anno il gioco permette per la prima volta di affrontare La mia CARRIERA con Superstar di entrambi i generi e introduce i tanto richiesti Mixed Tag Team Match. Tornano invece la modalità 2K Showcase, dedicata alla Women's Evolution e ai migliori incontri disputati dalle celebri Four Horsewomen (Becky Lynch, Bayley, Charlotte Flair e Sasha Banks), e le richiestissime Torri WWE, di cui una interamente dedicata alla carriera di Roman Reigns.

Grande spazio poi ai 2K Originals, vera novità di quest'anno, DLC tematici che reimmaginano gli atleti di Raw e SmackDown in contesti fantasy, anni '80, postatomici e fantascientifici. Con il primo di essi, Bump in the Night, si ha accesso a una serie di lottatori, stage, armi e vestiti in versione horror e si ha la possibilità di sbloccare 'The Fiend' Bray Wyatt.

2K Games

Per quanta riguarda invece WWE Supercard, è previsto per questa settimana l'arrivo della sesta stagione, che introdurrà tre nuovi mazzi - Nightmare, Primal e Vanguard - per un totale di più di 450 carte. Altre novità sono il passaggio del numero dei membri dei team da 10 a 20 e l'introduzione della modalità Performance Center, in cui sarà possibile allenare e far salire di livello le proprie Superstar senza dover disputare centinaia di incontri.

WWE 2K20 è disponibile da martedì 22 Ottobre 2019 per PlayStation 4, Xbox One e PC. Siete pronti a salire ancora una volta sul ring di wrestling più famoso al mondo e affrontare le più importanti stelle della WWE?