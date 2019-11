Alessandro Borghi: breve commento sul caso Stefano Cucchi

CelebrityCinema

15/11/2019

Alessandro Borghi si è unito ai messaggi di soddisfazione per la sentenza di condanna a 12 anni dei due carabinieri, colpevoli dell'omicidio di Stefano Cucchi.

Alessandro Borghi commenta la sentenza del processo Stefano Cucchi Bis. L’attore che ha prestato voce, volto e corpo a Stefano nel film Sulla mia pelle ha postato un brevissimo commento sul suo profilo Twitter.

Il semplice “A Stefano. Sempre” sta a rimarcare la soddisfazione per una sentenza che mette la parola fine al lungo processo per appurare la verità sul caso del geometra romano, arrestato la sera del 15 ottobre 2009 e morto sette giorni dopo in un letto dell’Ospedale Sandro Pertini di Roma.

A Stefano.

Sempre. — Alessandro Borghi (@AleBorghi_) November 14, 2019

Dopo otto ore di camera di consiglio, i giudici della Corte d’Assise di Roma hanno condannato a 12 anni di detenzione i due carabinieri Alessio Di Bernardo e Raffaele D’Alessandro per omicidio preterintenzionale.

È stato assolto, invece, il carabiniere Francesco Tedesco, che ha assistito al pestaggio e ha testimoniato sugli eventi di quella notte. L’assoluzione, però, riguarda solo l'accusa di omicidio preterintenzionale perché Todaro è stato condannato a due anni e sei mesi per falso.

Alessandro Borghi non è stato l’unico a esprimere la sua soddisfazione per la sentenza. Tanti anche ai commenti che riconoscono al film Sulla mia pelle il merito di aver tenuto desta l’attenzione sulla vicenda. Non a caso, Ilaria Cucchi ha affermato che suo papà vede sempre il film prima di andare a dormire, per poter sentire vicino il figlio.

La stessa Ilaria ha sottolineato la soddisfazione per una sentenza che le ha consentito di tenere fede a una promessa fatta al fratello in obitorio. In quella drammatica occasione, aveva giurato a Stefano che non si sarebbe arresa e con la sentenza di condanna i giudici le hanno consentito di vincere la sua battaglia.