Quando inizia una nuova serie TV, soprattutto se siamo pieni d'impegni e il tempo libero va dosato con cura, è sempre utile sapere quali sono i validi motivi per cominciare a seguirla. Eccone 5 per Stumptown, da mercoledì su FOX.

Stumptown è una serie fresca e divertente, sebbene le tematiche siano anche importanti: il suo segreto è l'approccio, che regala a tutto una leggerezza da puro intrattenimento, senza però mai scadere nella superficialità. Consideratelo uno dei 5 validi motivi per non perdervi la serie in prima visione assoluta dal 20 novembre solo su FOX.

Motivi che sto per approfondire...

1. Dex/Cobie

Un personaggio irresistibile, non necessariamente votato all'altruismo e all'eroismo, ma in fondo sempre pronto a fare la cosa giusta... Ammesso che gli convenga. Sto descrivendo il classico protagonista antieroe di un detective drama, solo che stavolta - ed è una gran cosa, fidatevi di me - si tratta di una donna. Una donna con un passato militare, con la guerra in Afghanistan alle spalle e con la determinazione a non dover mai e poi mai dipendere da un uomo.

Cobie Smulders, che tutti abbiamo amato nel ruolo di Robin in How I Met Your Mother, è cresciuta. Diventando più bella, più sexy e più cool di come l'abbiamo mai vista.

Più affascinante che mai, Cobie riesce in qualche modo riesce a incarnare quel velo di tristezza che caratterizza Dex, accompagnandola sempre anche mentre fa le sue solite battutacce o cerca di sdrammatizzare la situazione.

2. Intrattenimento allo stato puro

Stumptown è la classica serie TV che incarna lo scopo stesso della nascita del telefilm: intrattenere il pubblico per un periodo di tempo non troppo lungo, come farebbe un film, ma abbastanza complesso - grazie alla compresenza di elementi autoconclusivi e di storie che si sviluppano nell'arco della stagione - per diventare interessante. Senza, però, costringere noi spettatori a impegnarci troppo.

Stumptown, insomma, intrattiene con originalità e qualità, ma senza pesantezza. Perfino nelle svolte narrative più drammatiche - e ne vedremo - gli autori fanno grande attenzione a evitare di calcare troppo la mano, consentendoci di seguirli in ogni momento, indipendentemente da quanto stanchi o svogliati possiamo essere.

3. Colonna sonora

Di solito è uno degli elementi di contorno, utilizzati per enfatizzare i momenti più drammatici o aumentare la suspense in quelli più pericolosi. In Stumptown, però, la colonna sonora entra a far parte direttamente della trama, in diversi modi.

In senso narrativo con una compilation che accompagna la protagonista lungo le sue giornate. In senso classico, invece, gioca sempre sul contrasto: durante l'ennesima scazzottata o l'ennesimo inseguimento che la coinvolge, Dex si ritrova protagonista di scene d'azione commentate da canzoni allegre, leggere e spensierate, con testi spesso selezionati per fare dell'ironia sulla situazione.

Tutti grandi, grandi successi sparati ad alto volume per lasciare il segno. Provare per credere.

4. Valori

Sullo sfondo di una città cruda, triste, pericolosa e piena d'insidie, un'ormai disillulsa Dex ha capito come gira il mondo e sa bene che è praticamente impossibile poter fare affidamento su qualcuno. A meno che non si tratti del suo migliore amico Grey (Jake Johnson, Nick di New Girl), proprietario del Bad Alibi, il locale in cui Dex trascorre la maggior parte del suo tempo libero.

L'amicizia e la lealtà sono i valori che legano Cobie e Grey, ma anche quelli che si trovano alla base delle loro avventure.

Ma anche l'amore famigliare, con Dex che si prende cura del fratello Ansel (Cole Sibus), affetto dalla sindrome di Down e centro dell'universo di Dex.

Perché, anche quando tutto sembra andare male, c'è sempre almeno una persona, anche solo una al mondo, in grado di restituirti speranza.

5. Ritmo

Prendete Starsky & Hutch, mescolateli con Le strade di San Francisco, aggiungete una spruzzata di New York, New York e avrete un poliziesco senza poliziotti - escluso naturalmente l'affascinante Detective Hoffman (Michael Ealy, Sleeper Cell, Flashforward).

L'azione la fa da padrona, ma anche i momenti di riflessione o quelli, immancabili, in cui ci vengono spiegati i passaggi con cui Dex arriva alla soluzione del caso, normalmente casi troppo scomodi per la polizia, diventano occasione per intrattenerci.

Il ritmo è sempre alto, veloce, moderno, e fa in modo che non ci si annoi mai e trasforma Stumptown in un appuntamento atteso per staccare dalla routine quotidiana.