Desperate Housewives: il finale della serie

15/11/2019

Ricordate come finisce Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane? Scopriamolo insieme!

Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane è una serie TV andata in onda dal 2004 al 2012 sul canale statunitense ABC. In Italia la serie è stata trasmessa in prima visione assoluta sul canale FoxLife.

Ambientata nell'immaginaria città di Fairview, precisamente nel quartiere di Wisteria Lane, la trama della serie gira intorno a quattro casalinghe le cui vite vengono continuamente sconvolte da misteri, omicidi e drammi che turbano la tranquillità apparente della classica periferia borghese americana. Lo stile della serie unisce elementi del genere drammatico, soap opera, commedia, satira e giallo.

Protagoniste della serie sono le quattro famose casalinghe disperate Susan Mayer, Lynette Scavo, Bree Van De Kamp e Gabrielle Solis rispettivamente interpretate dalle attrici Teri Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross ed Eva Longoria. Intorno alle loro storie girano personaggi altrettanto importanti come i mariti Mike Delfino, Tom Scavo, Orson Hodge e Carlos Solis interpretati da James Denton, Doug Savant, Kyle MacLachlan e Ricardo Antonio Chavira. Tra i personaggi vediamo anche Mary Alice Young interpretata da Brenda Strong, Karen McCluskey interpretata da Kathryn Joosten, Edie Britt interpretata da Nicollette Sheridan, Katherine Mayfair interpretata da Dana Delany e infine la coppia Bob e Lee interpretati da Tuc Watkins e Kevin Rahm.

Desperate Housewives vanta sicuramente uno dei cast e personaggi femminili più forti, amati e determinati di sempre. I fan sono ancora tali nonostante la serie si sia conclusa da svariati anni, anche grazie alle attrici protagoniste che non hanno mai fatto mistero di esser rimaste grandi amiche e di volersi ancora molto bene (tutte tranne Teri Hatcher, la quale non ha mai partecipato alle reunion del quartetto: che sia successo qualcosa tra le ragazze e la nostra povera Susan Mayer/Delfino?).

La serie, andata in onda per otto stagioni e almeno 180 episodi, ha inoltre avuto un cospicuo numero di personaggi e attori secondari, al punto che sarebbe impossibile elencarli tutti!

Com'è finito Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane?

L'ultimo episodio dell'ottava stagione intitolato Fine della storia conclude una delle serie televisive più amate in circolazione. Susan finalmente avvisa le tre migliori amiche di voler lasciare il quartiere per trasferirsi lontano con sua figlia Julie, incinta, e la sua futura nipote, così da ricominciare da zero una vita insieme a loro dopo la morte di Mike: proprio quando sono sulla limousine insieme a a Gabrielle e Renée per il matrimonio di quest'ultima, Julie ha le doglie e dopo una serie di peripezie riescono a portarla in ospedale per partorire.

A sorpresa fa il suo ritorno anche Katherine Mayfair, che dopo aver chiuso la sua relazione con Robin ha aperto un azienda di grande successo in Francia ed è tornata per proporre a Lynette di lavorare con lei, offrendole un posto da dirigente presso la sua sede di New York: ovviamente Lynette accetta l'offerta nonostante un po' di titubanza iniziale a causa del suo matrimonio. Tom e Lynette infatti sono tornati insieme da poco dopo la separazione a causa della carriera di quest'ultima, ma dopo una litigio iniziale riescono a sistemare le cose, decidendo di partire insieme e di trasferirsi a New York.

Per quanto riguarda Gabrielle e Carlos, quest'ultimo si preoccupa quando la moglie torna a casa dal lavoro in ritardo e con un prezioso orologio in regalo per lui, ovviamente ripensando a parti invertite ai primi anni del loro matrimonio. Il nuovo giardiniere della coppia è inoltre una donna avvenente, che ricorda a Gabrielle la relazione extra-coniugale che aveva avuto con John Rowland. Nessuno dei due vuole che quel capitolo della loro vita si ripeta!

Karen soffre di un male incurabile al cervello e chiede a Trip, l'avvocato di Bree, di procurarle un giradischi così da poter morire sulle note della sua canzone preferita. Sarà proprio grazie a questo gesto che Bree capirà quanto in realtà Trip sia un brav uomo e i due finalmente si fidanzeranno, salvo poi ricevere poco dopo la telefonata di Roy che l'avvisa della morte di Karen. Nello stesso momento nasce la figlia di Porter Scavo e Julie Mayer, i figli di Lynette e Susan.

Durante un'ultima partita a poker, le quattro casalinghe disperate più intraprendenti della storia della televisione si fanno una promessa: quella di ritrovarsi un giorno per giocare di nuovo tutte insieme, malgrado la difficoltà a causa del fatto che tutte e quattro prima o poi lasceranno Wisteria Lane. Purtroppo nonostante la sincerità della promessa non sarà mai mantenuta, le loro vite infatti stanno per separarsi per sempre: le quattro migliori amiche non si vedranno mai più.

Un mese dopo, Lynette e Tom si trasferiranno a New York per lavoro e compreranno un attico di fronte a Central Park così da poter passare il tempo insieme ai loro numerosi nipotini.

Gabrielle e Carlos si trasferiscono in California quando il sito web di Gabrielle ottiene un successo strepitoso, tanto da trasformarsi in un vero e proprio programma televisivo.

Bree sposa Trip, il suo avvocato, e dopo due anni si trasferiscono nel Kentucky, dove Bree si butta in politica candidandosi e venendo eletta nel Partito Repubblicano.

La prima tra tutte a lasciare Wisteria Lane era stata Susan, che dopo aver conosciuto e salutato la nuova inquilina di casa sua di nome Jennifer, decide di fare un ultimo giro in macchina con sua figlia Julie e la nipotina, per dare un addio al quartiere che è stato la sua casa per così tanti anni: al suo passaggio i fantasmi di tutti gli abitanti morti nel corso degli anni la osservano sorridendo. Il primo è Mike Delfino, l'amore della sua vita ucciso da uno strozzino sulla porta di casa, seguito da Karen, l'amica Mary Alice, l'ex marito Karl e tanti altri.

E voi cosa ne pensate del finale di Desperate Housewives - I segreti di Wisteria Lane? Fatecelo sapere in un commento!