di Giulia Greco - 15/11/2019 14:24 | aggiornato 15/11/2019 14:29

Reunion per il cast di Happy Days. I protagonisti della sitcom hanno posato insieme a un evento dedicato al creatore della serie, Garry Marshall.

L'indimenticato cast di Happy Days, o almeno parte di esso, si è inaspettatamente riunito scaldando i cuori di milioni di fan in tutto il mondo. L'occasione è stata una serata di gala in onore di Garry Marshall, creatore dell'iconica serie televisiva e di altri successi come Pretty Woman, morto nel 2016.

Ron Howard, Henry Winkler, Donny Most, Anson Williams e Marion Ross, interpreti di Richie Cunningham, Fonzie Fonzarelli, Ralph Malph, Potsie Weber e Marion Cunningham, erano tutti presenti all'evento svoltosi a Los Angeles e volto a raccogliere fondi per mantenere vivo il teatro fondato da Marshall e a lui ora intitolato.

Il cast ha anche posato per un selfie caricato da Ron Howard su Instagram. Lo scatto ha immediatamente ottenuto innumerevoli commenti da parte degli entusiasti fan.

Nel backstage prima dell'evento in onore di Garry Marshall per supportare il suo teatro a Toluca Lake.

La reunion è arrivata a distanza di 35 anni dalla conclusione della serie TV del 1974 ed è stata un'occasione per gli attori presenti per ricordare con affetto e nostalgia non solo l'uomo che ha portato sullo schermo Fonzie e compagni, ma anche gli anni trascorsi sul set. Un vero e proprio salto indietro nel tempo, sul viale di ricordi che sembravano dimenticati, ma che, all'occorrenza, sono tornati in superficie.

Howard, che ha lasciato la serie alla settima stagione ed è tornato a interpretare Richie in alcuni episodi dell'ultima, non ha potuto fare a meno di ricordare l'audizione che lo ha reso noto al grande pubblico nonché l'aiuto che Marshall gli ha offerto nella sua prima fatica da regista con Night Shift – Turno di notte.

Anche Winkler ha fatto riferimento ai provini per il personaggio che ha interpretato nella serie e ha ricordato di essere stato scelto ed essere stato capace di far colpo su sceneggiatori e produttori nonostante cercassero un attore con caratteristiche diverse dalla sue. Harry Winkler, infatti, era allora un giovane attore fresco di laurea a Yale e si era presentato alle audizioni anche se "loro volevano un italiano alto e si sono trovati di fronte un ebreo basso".

Marion Ross, che oggi ha 91 anni, si è detta molto orgogliosa dell'esperienza vissuta sul set di Happy Days ed è anche molto fiera di aver fatto da mamma ad Howard e Winkler in TV. Ora è impegnata con un nuovo film, dal titolo Senior Entourage.