di Silvio Mazzitelli - 15/11/2019 08:51 | aggiornato 15/11/2019 08:56

Jason Momoa ha risposto ad alcune innocenti domande poste da alcuni suoi piccoli fan durante il suo intervento in uno show televisivo americano.

Il sogno di tanti bambini è incontrare il proprio eroe preferito, fosse anche l’attore che lo interpreta al cinema, e parlarci a tu per tu. I bambini poi, si sa, hanno una grande fantasia e possono fare domande molto originali se gliene viene data l’occasione.

Jason Momoa, famoso interprete dell’eroe DC Aquaman, indubbiamente è uno degli attori più sulla cresta dell’onda del momento (per restare in tema marino). In questo periodo è impegnato con la promozione della sua nuova serie televisiva rilasciata in esclusiva per il servizio Apple TV, See, una storia fantascientifica ambientata in un mondo post-apocalittico dove l’umanità ha perso il dono della vista.

L’attore è apparso di recente al The Kelly Clarkson Show, e in quest’occasione la conduttrice ha fatto entrare in scena i suoi due figli, grandi fan di Momoa per il suo ruolo del supereroe Aquaman. I bambini, nonostante l’emozione di trovarsi di fronte al proprio mito, hanno fatto due domande molto divertenti, e il loro eroe è stato al gioco.

La prima domanda riguardava le conoscenze di Aquaman. Infatti la figlia di Kelly Clarkson ha chiesto se conoscesse la Sirenetta. Momoa ridendo ha detto che ovviamente la conosce e che adora il carattere delle rosse. Rivolgendosi poi all’altro emozionatissimo bambino, ha detto che avrebbe insegnato poi una cosa o due sulle rosse quando il piccolo sarebbe cresciuto, facendo scoppiare a ridere tutto lo studio.

La seconda domanda è stata molto più personale, ed effettivamente molto curiosa. “Dove va in bagno Aquaman?” ha chiesto la giovane fan, e Momoa scoppiando a ridere ha risposto in maniera fantastica dicendo:

Ovunque!

Effettivamente a pensarci bene la risposta non era così scontata, ma dato che Aquaman vive per gran parte del tempo in acqua non risulta difficile credere alle parole dell’interprete del supereroe!

Il primo film dedicato al personaggio DC uscito a dicembre dell’anno scorso ha avuto un grande successo, ed è già previsto un sequel, anche se al momento Aquaman 2 è datato per il 16 dicembre 2022, un lasso di tempo davvero elevato per questo seguito.

Nel frattempo i fan DC potranno godersi l’arrivo l’anno prossimo di Birds of Prey a febbraio, con il ritorno di Margot Robbie nei panni della folle Harley Queen, e Wonder Woman 1984 a giugno 2020 con il ritorno di Gal Gadot nel ruolo dell’eroina.

I fan di Momoa, oltre a poterlo vedere nella serie TV See, lo vedranno su schermo nel film Dune, previsto per dicembre dell’anno prossimo.

