Michael Bay distrugge Firenze nel nuovo trailer di 6 Underground

di Giuseppe Benincasa - 15/11/2019 15:45 | aggiornato 15/11/2019 15:49

Micheal Bay e Ryan Reynolds fanno esplodere Firenze!

Il nuovo film di Michael Bay è ambientato, almeno in parte, a Firenze, dove la produzione ha allestito dei set degni dei migliori action di Hollywood. Il nuovo trailer di 6 Underground, che apre questo articolo, presenta proprio la località italiana come bellissima e tranquilla, quando appare un bolide su quattro ruote di color verde fluo. La tonalità dell'auto serve su un piatto d'argento la prima battuta del filmato al protagonista Ryan Reynolds, poi, come se Fast and Furious incontrasse Transformers, si assiste a esplosioni, incidenti spettacolari e sparatorie.

Il film narra la storia di un gruppo atipico di eroi, che si riunisce con lo scopo di compiere delle azioni che verranno ricordate dai posteri. Non è chiaro cosa porti i protagonisti in Italia ma sembra che il regista Michael Bay si sia goduto la visita.

Ecco qui sotto una foto dal profilo ufficiale Instagram del regista, mentre è a Firenze:

Michael Bay è noto per essere un regista specializzato in film action, altamente spettacolari, divertenti e spesso con scene girate al tramonto, come se queste fossero un suo marchio di fabbrica. Tra i suoi film da regista si ricordano Bad Boys (1995), Armageddon - Giudizio finale (1998) e ovviamente la saga di Transformers, di cui ha girato 5 film.

Il protagonista del film è Ryan Reynolds, che ha raggiunto il successo grazie al film Deadpool (2016). L'attore di origini canadesi è stato anche protagonista di un cameo nel film Fast & Furious - Hobbs & Shaw e del film da lui prodotto Pokémon: Detective Pikachu.

Netflix La locandina italiana di 6 Underground

Nel cast di 6 Underground figurano anche Mélanie Laurent, Corey Hawkins, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo, Ben Hardy Lior Raz, Payman Maadi e Dave Franco. Il film è scritto dal duo formato da Paul Wernick e Rhett Reese, già autori delle sceneggiature dei primi due Deadpool e di Benvenuti a Zombieland e del suo sequel Zombieland - Doppio colpo, che è attualmente in programmazione nei cinema italiani.

6 Underground sarà disponibile sulla piattaforma di streaming americana Netflix, solo per i suoi abbonati, da giorno 13 dicembre 2019.