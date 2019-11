One Piece finirà tra 5 anni? Arrivano nuove conferme dall'editor

FumettiAnimazione

15/11/2019

L'editor di Eiichiro Oda sembra confermare quanto detto dall'autore stesso, ossia che One Piece giungerà a conclusione entro 5 anni.

Uno degli argomenti più discussi riguardo One Piece è sicuramente il suo finale. Dopo oltre vent’anni dal suo inizio molti lettori si domandano quanto manca alla fine della storia che Eiichiro Oda sta portando avanti instancabilmente con sempre nuove idee e colpi di scena.

Pochi mesi fa, lo stesso Eiichiro Oda intervistato da alcuni famosi youtuber giapponesi, aveva fatto sapere che alla conclusione del suo manga mancano all’incirca ancora 5 anni. Questa stima ha convinto diversi fan dell’arrivo finalmente del finale anche per via degli ultimi avvenimenti del manga, sempre più verso un punto di non ritorno con la saga del Paese di Wa. Non tutti però erano convinti di quest’affermazione, e tra questi vi era Takuma Naito, ossia l’editor di One Piece che assiste Oda nella realizzazione del suo manga.

Intervistato da Oricon News, Naito adesso ha invece confermato che è molto probabile che One Piece giunga al termine in 5 anni, affermando:

Se Oda ha detto che finirà in 5 anni, allora sicuramente finirà entro 5 anni.

Naito ha detto di aver cambiato idea dopo gli ultimi avvenimenti della saga del Paese di Wa, che hanno accelerato il ritmo della narrazione negli ultimi capitoli. La saga di Wa infatti si sta pian piano avvicinando alla fase più importante della sua storia, e dunque è possibile che si concluda entro il 2020.

Oda all’inizio di quest’ultima saga in cui Rufy e i suoi alleati sfidano il temibile Kaido, uno dei Quattro Imperatori, aveva detto che il manga era all’incirca all’80% della sua corsa; ipotizziamo dunque che, una volta concluso questo arco narrativo, probabilmente ci sarà spazio soltanto per una lunga ed elaborata saga finale.

L’avventura di Rufy è iniziata nel lontano 1997 e in tutti questi anni One Piece si è affermato come il manga più venduto del mondo, con oltre 460 milioni di volumi. L’idea che finalmente si intraveda una fine è una grande novità per i fan della serie, che finora l’avevano sempre percepita come una storia infinita. Bisogna dire che per molti, quando la fine arriverà effettivamente, sarà uno shock leggere le ultime pagine, dato che One Piece fa parte della vita di molti appassionati ormai sin dall’infanzia probabilmente. Per fortuna tutti i fan hanno almeno cinque anni garantiti di nuove storie dedicate a Rufy e alla sua ciurma.

Cosa ne pensate della possibilità di vedere il finale di One Piece entro cinque anni? Non vedete l’ora oppure vi rattrista pensare alla possibilità che questo famoso manga si concluda?

