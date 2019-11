Pokémon Spada e Scudo: Nintendo presenta il trailer di lancio

Videogames

Pokémon Spada e Scudo è disponibile da oggi, 15 novembre, e Nintendo per l'occasione ha pubblicato il trailer di lancio che riassume tutte le caratteristiche del videogioco.

Oggi, 15 novembre, è il grande giorno in cui finalmente esce Pokémon Spada e Scudo in tutto il mondo, e Nintendo per l’occasione ha mostrato un nuovo filmato per celebrare l’arrivo del tanto atteso nuovo titolo.

Spada e Scudo è il primo capitolo principale a uscire per Nintendo Switch, e anche il primo titolo della serie principale a uscire su una console casalinga della casa di Kyoto, dato che Switch è una console ibrida. L’anno scorso era uscito Pokémon Let’s Go Pikachu e Let’s Go Eevee, uno spin-off della serie con meccaniche riprese dal gioco per smartphone Pokémon Go.

Pokémon Spada e Scudo presenta una nuova regione chiamata Galar, ispirata alle ambientazioni inglesi sia per quanto riguarda le zone naturali che per il design delle città. Il giocatore ancora una volta dovrà avventurarsi per il mondo di gioco con lo scopo di formare un team di Pokémon e diventare il campione della Lega Pokémon nella regione di Galar. A condire il tutto ci sarà una storia legata al mito delle due creature leggendarie che appaiono sulla copertina di Spada e Scudo, rispettivamente i lupi Zacian e Zamazenta.

Nella nuova regione non può mancare anche un nuovo Pokédex, che presenterà tanti nuovi Pokémon mai visti prima come quello di tipo volante Corviknight, la simil tartaruga corazzata Drednaw, l’evoluzione inedita di Farfetch’d Sirfetch’d e molti altri. Presenti anche molte forme regionali di Galar di Pokémon visti nelle precedenti generazioni, come Ponyta e Weezing.

Pokémon Spada e Scudo introduce anche diverse novità nel gameplay, come ad esempio la presenza delle Terre Selvagge, una nuova area aperta dove poter catturare gran parte dei nuovi Pokémon introdotti all’interno del gioco. La particolarità di quest’area è legata alla possibilità di trovare sempre nuove tipologie di creature a seconda delle condizioni meteorologiche e del momento della visita.

Il giocatore potrà poi affrontare le sfide con i Pokémon Dynamax, una forma speciale che consente di far diventare giganti i propri Pokémon. All’interno delle Terre Guida sarà possibile affrontare dei raid contro queste enormi creature formando team fino a un massimo di 4 giocatori per tentare di catturare il Pokémon gigante. I giocatori potranno poi utilizzare questa trasformazione anche negli scontri contro gli altri allenatori.

Oltre al Dynamax ci sarà anche la funzione Gigamax, trasformazione gigante in cui i Pokémon cambiano anche forma e ottengono delle abilità e degli attacchi esclusivi unicamente per questa forma.

Pokémon Spada e Scudo è dunque disponibile in esclusiva per Nintendo Switch dal 15 novembre. Voi con quale Pokémon inizierete l’avventura tra Scorbunny, Sobble e Grookey? Fatecelo sapere.