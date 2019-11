Sarah Michelle Gellar sarà la protagonista della serie Sometimes I Lie

TV News Buffy

di Giuseppe Benincasa - 15/11/2019 12:44 | aggiornato 15/11/2019 12:49

Il futuro di Sarah Michelle Gellar in TV è pieno di progetti, a questi si aggiunge la serie thriller Sometimes I Lie.

Fox Entertainment ha commissionato la sceneggiatura di Sometimes I Lie, una serie limitata con protagonista e produttrice esecutiva la star di Buffy l'ammazzavampiri Sarah Michelle Gellar.

Il progetto, basato sul romanzo di debutto dell'ex giornalista della BBC Alice Feeney, dal titolo italiano Ogni piccola bugia, sarà scritto da Robin Swicord (Il curioso caso di Benjamin Button), prodotto dall'etichetta A Very Good Production di Ellen DeGeneres, da Warner Bros. TV e da Fox Entertainment.

Gellar interpreterà la protagonista Amber Reynolds, che è una donna in coma ma che non ricorda come ci sia finita, sa solo che non si è trattato di un incidente. Terrorizzata e intrappolata nel suo corpo, cerca di mettere insieme i suoi ricordi dell'ultima settimana.

Con un marito che non la ama più, una sorella che nasconde un segreto pericoloso e un ex fidanzato che non può lasciarla andare, Amber sa che qualcuno mente e che la sua vita è ancora molto in pericolo. Alternando la storia tra il suo presente, nel letto di un ospedale, i flashback alla settimana prima dell'incidente e a una serie di ricordi d'infanzia di 20 anni fa, questo thriller psicologico si pone una domanda specfica: si può definire falso ciò che tu credi sia una realtà?

Il libro è un bestseller internazionale pubblicato nel marzo 2017 da HQ/HarperCollins nel Regno Unito e Flatiron/Macmillan negli Stati Uniti. Il libro è stato pubblicato in oltre 20 paesi, tra cui l'Italia dall'editore Nord nell'agosto del 2017:

Nord La cover del libro Ogni piccola bugia

Oltre a realizzare Sometimes I Lie, la rete americana Fox sta sviluppando Other People's Houses, sempre con Sarah Michelle Gellar nel ruolo della protagonista, una serie drammatica prodotta dai creatori del drama Ringer (dove Gellar era protagonista) Eric Charmelo e Nicole Snyder, Neil Meron, Universal TV e Fox Entertainment e basato sul libro omonimo di Abbi Waxman.