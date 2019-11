Sull'isola di Fortnite atterrano gli Assaltatori Imperiali di Star Wars

Videogames

di Pasquale Oliva - 15/11/2019 16:52 | aggiornato 15/11/2019 16:57

Avete visto uno stormtrooper sull'isola di Fortnite? Non preoccupatevi, tutto normale. Il costume Assaltatore Imperiale è ora disponibile nel negozio di Epic Games, ma le novità potrebbero non essere terminate.

0 condivisioni

Prima gli Avengers, poi John Wick e infine Batman. Era solo questione di tempo prima che le strade di Fortnite e Star Wars si incrociassero. Giunto alla sua seconda stagione, il Battle Royale di Epic Games lancia nel negozio oggetti un costume (o una skin, se preferite) che i fan dell'universo nato dalla mente di George Lucas difficilmente si lasceranno scappare.

In occasione del giorno di lancio di Star Wars: Jedi Fallen Order su console e PC, e in vista dell'episodio conclusivo della terza trilogia dell'amata saga cinematografica, il negozio di Fortnite è stato aggiornato con il costume dell'Assaltatore Imperiale. Per aggiungerlo all'armadietto sono necessari 1.500 V-Buck o in alternativa il codice che si ottiene acquistando una copia di Jedi Fallen Order per PC dall'Epic Games Store.

HD Epic Games / LucasFilm

La skin, e poi... ?

Si può parlare di un evento crossover Fortnite X Star Wars? Purtroppo la risposta è no, ma la situazione potrebbe cambiare a breve.

La collaborazione tra grandi marchi come Epic Games e LucasFilm ha attualmente dato come unico frutto la skin in questione e, nel momento in cui scriviamo questo articolo, mancano novità di spicco come eventi in-game a tema e modalità di gioco create per l'occasione.

Ma qualcosa nel cielo dell'isola Fortnite sembra muoversi. Allo sguardo attento di alcuni giocatori non è infatti sfuggito uno Star Destroyer (lo stesso che appare all'inizio del video in copertina) che ad ora non è stato ancora chiamato in causa. Cosa bolle in pentola?

A Star Destroyer ship has appeared in the sky #Fortnite pic.twitter.com/4ozPFYzaDN — Fortnite News | LootLake.net (@LootLakeBR) November 15, 2019

Avete già acquistato il costume Assaltatore Imperiale? Sperate nell'arrivo di altre novità a tema Star Wars in Fortnite?