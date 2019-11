Torino Film Festival, dal 22 al 30 novembre: il programma

Il 30 novembre, invece, il compito di chiudere il festival spetterà a Knives out di Rian Johnson . Il film propone un cast davvero eccezionale con Daniel Craig, Chris Evans , Ana de Armas, Jamie Lee Curtis e Toni Collette. Knives out è un omaggio ai classici di Agatha Christie e segue le vicende di un detective che indaga sul presunto omicidio di uno scrittore di gialli.

Durante la conferenza stampa di presentazione sono stati svelati anche i due film di apertura e di chiusura. Il 22 novembre si inizia con Jojo Rabbit di Taika Waititi , con protagonisti Scarlett Johansson e Sam Rockwell (trailer in testata). Il film è incentrato sulla storia di un ragazzino di 10 anni che ha una vera e propria adorazione per Adolf Hitler. Il piccolo Jojo vive a Vienna durante gli ultimi anni del nazismo e ha trasformato il Führer in una sorta di amico immaginario.

