Tornare a vincere: l'emozionante trailer del nuovo film con Ben Affleck

Ecco il commovente trailer italiano di Tornare a vincere, pellicola interpretata da Ben Affleck nei panni di un uomo in cerca di redenzione e riscatto dalla sua dipendenza dall'alcool.

Ben Affleck è il protagonista di Tornare a vincere (titolo originale The way back), una struggente storia di redenzione e rinascita della quale potete gustarvi l'emozionante trailer italiano in apertura dell'articolo.

Affleck, vincitore del premio Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting - Genio ribelle, si mostra nei due minuti del filmato (di cui sopra) come un'anima apparentemente persa, affetta da depressione e dipendenza da alcool.

"Sto bene", dice a una donna che sembra interessata a lui. Ma non è così. In seguito, nel trailer, vediamo il "programma giornaliero" di Jack che consiste nel fare la doccia e bere prima del lavoro, andare al lavoro, bere al lavoro e bere a casa; programma che viene interrotto quando gli viene chiesto di allenare la squadra di basket del liceo di cui una volta era la star assoluta. Lentamente, e non senza ulteriori contrattempi e lotte interiori, sembra che il Jack di Ben Affleck possa essere sul percorso giusto per poter correggere gli errori del passato e non avere più i rimpianti che attanagliano la sua vita. Riuscirà a redimersi e a rimettere davvero in sesto la sua vita?

L'attore ha postato il trailer della pellicola sui propri account di social media. In particolare, Affleck, via Twitter ha accompagnato il filmato con un messaggio in cui esprime quanto questo film sia per lui importante:

Sono davvero orgoglioso di questo film e dell'incredibile team che c'è dietro. Ecco per voi il primo sguardo a #TheWayBack, una storia di perseveranza e redenzione. Nei cinema a marzo.

Il film, diretto da Gavin O' Connor, è stato il primo interpretato da Affleck dopo aver trascorso un periodo di 40 giorni in una clinica specializzata per trattare la sua dipendenza dall'alcool ad ottobre 2018.

Il 47enne attore, come i suoi fan sapranno, ha quindi un legame personale con un tema delicato come quello dell'alcolismo ed ha sempre parlato delle lotte da lui intraprese per combattere la sua dipendenza. In particolare l'attore ha anche parlato del suo ultimo scivolone, quando sul sito di gossip TMZ sono apparse le immagini che lo mostravano ubriaco durante una festa dell'UNICEF a Hollywood. In merito a ciò l'attore ha dichiarato:

Succede. È stato uno scivolone. Ma non mi lascerò deragliare.

L'anno scorso Affleck, dai suoi social media, ha ammesso:

Combattere ogni dipendenza è una lotta lunga e difficile. Per questo motivo, non si è mai veramente dentro o fuori dalla cura. È un impegno a tempo pieno. Sto combattendo per me stesso e la mia famiglia.

Nonostante i suoi problemi, l'attore ha comunque un intenso programma di lavoro davanti a sé. Oltre a Tornare a vincere, Affleck sta attualmente girando il film drammatico Deep Water a New Orleans, così come l'adattamento cinematografico di Netflix di The Last Thing Heed di Joan Didion al fianco di Anne Hathaway, in arrivo nel 2020 sulla piattaforma streaming.

Affleck continua anche a lavorare dietro la cinepresa: ha scritto The Last Duel con l'amico di lunga data Matt Damon e ha inoltre recentemente firmato per recitare nel thriller erotico Hypnotic del regista di Sin City Robert Rodriguez.

Tornare a vincere, che vede come protagonisti anche Janina Gavankar, Al Madrigal e Hayes MacArthur, arriverà nei cinema statunitensi il 6 marzo 2020, mentre ancora non è stata resa nota la data di uscita per le sale italiane.

