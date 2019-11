Anche Ben Affleck e Gal Gadot vogliono la Snyder Cut di Justice League

Cinema

18/11/2019

Attraverso i profili social ufficiali, Ben Affleck e Gal Gadot si sono uniti al coro dei fan che chiedono a gran voce la Snyder Cut di Justice League. Warner Bros. darà loro ascolto?

Sono anni ormai che si parla della cosiddetta "Snyder Cut" di Justice League, il film Warner e DC uscito nelle sale nel lontano novembre 2017.

Per chi non lo sapesse, si tratta del montaggio preliminare del cinecomic curato dal regista Zack Snyder, prima che questi decidesse di abbandonare il set per via di un lutto in famiglia. La direzione del progetto è andata poi in mano a Joss Whedon, il quale ha concluso le riprese del film "addolcendo" anche i toni generali della pellicola.

Questa nuova edizione, oltre ad essere più lunga del film uscito nei cinema, avrebbe un look decisamente più cupo e in linea con lo stile del regista di Watchmen e 300. Nonostante l'esistenza di questa versione "riveduta e corretta" non sia mai stata ufficializzata da Warner Bros., sono in molti a credere che la Snyder Cut esista davvero.

Ora, anche le star del film Ben Affleck e Gal Gadot (rispettivamente interpreti di Bruce Wayne/Batman e Wonder Woman) si sono unite alla schiera di fan che chiedono a gran voce la versione del film firmata interamente da Snyder (via Variety).

Affleck ha infatti postato un tweet con l'hashtag #ReleaseTheSnyderCut senza aggiungere altre parole al suo post, mentre la Gadot ha pubblicato sul profilo Instagram una sua foto in bianco e nero tratta proprio dalla versione alternativa di Justice League.

Ai due attori si è unito anche Ray Fisher, che in Justice League ha interpretato il personaggio di Cyborg, il quale via Twitter ha postato una sua foto con indosso un casco da football, utilizzando lo stesso hashtag dei suoi colleghi.

Due anni. #ReleaseTheSnyderCut

Anche Dave Bautista, noto per aver vestito i panni di Drax nei Guardiani della Galassia, ha risposto a un tweet di Snyder proprio in merito al rilascio della nuova versione del film DC.

Yes!! Release the Kracken!!! I mean!! #realeasethesnydercut !!! I won’t say that I’ve seen it but I also won’t say that I haven’t! Annnnnnnd... release the damn @ZackSnyder cut already! https://t.co/0BzCMZvJeF — Dave Bautista (@DaveBautista) November 18, 2019

Sì! Rilasciate il Kracken! #RealeaseTheSnyderCut! Non dirò di averla vista, ma non dirò nemmeno di no! Rilasciate questo maledetto montaggio!

Ricordiamo che anche l'interprete di Aquaman, Jason Momoa, aveva menzionato la Snyder Cut in un'intervista a MTV News (via ComicBook), alimentando così le speranze di un gran numero di fan che da due anni circa chiedono a gran voce la release della versione alternativa del film.

Sembra però che al momento le richieste degli attori non siano servite a "smuovere le acque" in Warner Bros., la quale potrebbe in futuro decidere di rilasciare - magari anche solo nel mercato Home Video - la Snyder Cut del film. Al momento, tuttavia, non vi sarebbero piani specifici in tal senso (come riportato nuovamente da ComicBook).

In ogni caso, ricordiamo anche che Zack Snyder è al momento impegnato nella post-produzione del suo Army of the Dead, lo zombie movie previsto in uscita su Netflix nel corso del 2020 (che vedrà anche Bautista nel cast di attori principali).