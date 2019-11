FumettiAnimazione

di Silvio Mazzitelli - 18/11/2019 14:28 | aggiornato 18/11/2019 14:35

Leiji Matsumoto ha avuto un malore mentre si trovava a Torino per festeggiare i 40 anni di Capitan Harlock.

Il padre di Capitan Harlock, Leiji Matsumoto, è stato colto da un malore lo scorso venerdì 15 novembre mentre si trovava a Torino. In un primo momento si era pensato a un ictus, poi smentito dalle diagnosi dei medici dell’ospedale Molinette dove è stato trasportato dopo essersi sentito male.

Nella giornata di giovedì 14 novembre, Matsumoto aveva dovuto annullare alcuni appuntamenti per un leggero malessere, mentre venerdì scorso era riuscito a partecipare a tutti gli appuntamenti previsti, fino a sera, quando arrivato per l’ultimo incontro all’interno del cinema Massimo si è sentito improvvisamente male. I suoi collaboratori, dopo averlo accompagnato in albergo e avendo visto che le sue condizioni peggioravano, hanno subito chiamato un’ambulanza.

Attualmente le condizioni del maestro sembrano migliorate, da ieri pomeriggio è sveglio e cosciente, ma resterà sotto osservazione ancora per qualche giorno nel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale fino a quando non si sarà completamente ripreso.

Matsumoto era giunto nella città di Torino qualche giorno fa per festeggiare i 40 anni della prima messa in onda in televisione di Capitan Harlock. L’associazione culturale Leiji Matsumoto ha fatto sapere che tutti gli appuntamenti previsti sono stati cancellati per via delle condizioni di salute del maestro.

Il padre di tanti iconici anime e manga, come Capitan Harlock, Galaxy Express 999 e Starzinger doveva partecipare a diversi incontri tra Torino, Bologna e Reggio Emilia per celebrare una delle sue opere più famose e importanti, ossia la storia del pirata spaziale Capitan Harlock che è rimasta nel cuore di tanti appassionati anche in Italia.

Leiji Matsumoto, classe 1938, ha 81 anni e alle sue spalle una storia ncredibile come autore di fumetti. Oltre al famosissimo Capitan Harlock, nella sua carriera ha disegnato molti altri manga (poi divenuti anche anime) di successo, come Galaxy Express 999, Gun Frontier, La corazzata spaziale Yamato, Queen Emeralds e molti anni. Nel 2010 è stato premiato dal governo giapponese con il cavalierato dell’Ordine del Sole Nascente per la sua carriera. Matsumoto era stato ospite anche all’edizione 2018 di Lucca Comics & Games.

Non ci resta che attendere ulteriori informazioni sulle condizioni di salute del maestro, sperando possa rimettersi presto.

