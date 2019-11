Cinema

di Silvia Artana - 18/11/2019 07:40

Il 21 novembre arriverà al cinema Countdown, un horror che prende le mosse dall'ossessione per gli smartphone. La clip in anteprima esclusiva rivela che quando il conto alla rovescia finisce... non c'è scampo.

I moderni smartphone sono pieni di app. Ma Countdown è diversa da tutte, perché permette di prevedere la propria data di morte. Un gruppo di ragazzi trova l'idea eccitante e decide (incautamente) di installare l'applicazione. Non ci vuole molto perché si rendano conto di non avere a che fare con un gioco, ma con qualcosa di maligno e spietato. Come rivela la clip in anteprima esclusiva per MondoFox (che trovate in copertina), quando il conto alla rovescia finisce... non c'è scampo.

Il film scritto e diretto da Justin Dec, che ha lo stesso nome dell'app letale, prende le mosse dalla curiosità atavica di sapere quando giungerà l'ultima ora e la lega a un tema di grande attualità, ovvero l'ossessione della società contemporanea per i cellulari.

Il risultato è una pellicola che il produttore esecutivo, John Rickard, ha descritto come un ibrido tra due delle saghe horror più inquietanti e spaventose degli ultimi anni:

È come se il franchising di Final Destination​ incontrasse ​The Ring​ in un'app. Mi ha attirato all'istante.

Un'app che predice la data di morte di ognuno è il terrificante plot di Countdown

Countdown nasce da un corto ed è stato sviluppato da Dec insieme a Sean Anders e John Morris, con i quali collabora dal 2008, quando ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema come assistente alla produzione. I tre si sono buttati con entusiasmo nel progetto e hanno deciso di realizzare un film in cui orrore e umorismo vanno di pari passo:

Si avrà paura, ma si riderà anche. Coloro che trovano i film horror troppo snervanti, apprezzeranno questo film, perché c'è un buon equilibrio tra paura e divertimento. [...] Ci sarà da saltare sulla poltrona, da ridere e da avere paura.

Senza rivelare troppo, l'app non è che la punta dell'iceberg. Il male che si nasconde dietro la tecnologia è qualcosa di primordiale, profondamente legato ai demoni che ognuno si porta dentro e che hanno a che fare con le scelte della vita. Come spiega Rickard:

Uno dei temi centrali del film è che non abbiamo così tanto tempo da poter passare con le persone che amiamo. Dovremmo apprezzare quei momenti perché non sappiamo quando scadrà il nostro tempo, quindi... spegniamo per un po' il telefono.

Nel cast di Countdown ci sono Elizabeth Lail (You) Jordan Calloway, Talitha Bateman (Annabelle: Creation), Peter Facinelli (Twilight​), Dillon Lane, Evan Tichina Arnold, Tom Segura, Anne Winters (Tredici), Matt Letscher, P. J. Byrne e Valente Rodriguez. Oltre che da John Rickard, la pellicola è prodotta da Sean Anders, John Morris e Zack Schiller.

Il film è distribuito da Eagle Pictures e uscirà al cinema il 21 novembre. Il conto alla rovescia... letale è iniziato.