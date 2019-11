Diablo 4, questa statua di Lilith è indiavolata (e costosissima)

CuriositàVideogames

18/11/2019

Dopo l'annuncio di Diablo 4, Blizzard Entertainment omaggia il personaggio di Lilith con una statuina da collezione spettacolare. Ma che attenterà al vostro portafogli!

La sua data di uscita rimane un mistero, ma Diablo 4 è certamente riuscito ad infiammare l'ultima edizione del BlizzCon.

Da Anaheim, in California, le alte sfere di Blizzard Entertainment hanno infatti finalmente dato in pasto a stampa e pubblico l'annuncio del quarto capitolo della saga actionRPG, una delle più amate tra quelle ideate dalla compagnia americana, così come dell'intero panorama videoludico. E lo hanno fatto con un trailer in cinematica - potete recuperarlo cliccando sul tasto Play poco più in basso - dall'alto tasso di spettacolarità.

Come ci hanno abituati gli artisti della casa di Warcraft e Overwatch, anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un filmato confezionato con tutti i crismi, in cui prende forma la narrazione della nuova incarnazione di Diablo. E quella che, evocata da un rituale oscuro, pare essere proprio la minaccia che i giocatori saranno chiamati ad affrontare su PC, PlayStation 4 e Xbox One: Lilith!

Conosciuta nel secondo episodio, la figlia di Mephisto e Regina delle Succubi si erge a villain principale di Diablo 4 - visto pure in un lungo video di puro gameplay subito dopo il reveal. Non solo, pare maestosamente brutale in una figure realizzata per festeggiare l'esistenza del gioco, messa in vendita sul sito istituzionale di Blizzard alla cifra stratosferica di 499,99 dollari.

Hail the Daughter of Hatred, the Creator of Sanctuary. Hail... Lilith. From the Abyss she has come.



Call her home: https://t.co/8DXtF3ah9J pic.twitter.com/uCOp3SIKA3 — Diablo (@Diablo) November 9, 2019

Con un'altezza pari a 24,5'' (circa 62 centimetri), la statuetta da collezione che raffigura Lilith è ricchissima di dettagli e dipinta a mano, un oggetto golosisimo per tutti i (tanti) fan di Diablo, e per i loro portafogli. L'invio della statuetta agli acquirenti dovrebbe prendere il via entro il 31 luglio 2020: voi siete tentati?