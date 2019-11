Cinema

di Giuseppe Benincasa - 18/11/2019 13:59 | aggiornato 18/11/2019 14:03

Disney pianifica nuove date per i suoi franchise più importanti!

2 condivisioni

Il calendario di uscite cinematografiche di The Walt Disney Company è sempre più fitto, prendete quindi gli appunti necessari per le nuove date dei film Marvel Studios, del "nuovo inizio" di Star Wars, del nuovo importante progetto di Ridley Scott, del ritorno di Avatar e tanto altro!

L'Universo Cinematografico Marvel si espande

Il 2021 sarà il primo anno in cui al cinema verranno distribuiti ben 4 film Marvel Studios e, a quanto pare, non si tratterà di un esperimento isolato. Infatti, anche nel 2023 le avventure dei supereroi Marvel saranno 4 al cinema! Si presume che il 2022, attualmente con solo due film, potrebbe riservare ancora delle sorprese.

Ecco qui sotto il calendario aggiornato con le date di uscita riferite al mercato americano. In grassetto trovate le nuove date annunciate da Disney.

2020

Black Widow - 1 maggio

Gli Eterni - 6 novembre

2021

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings - 12 febbraio

Doctor Strange and the Multiverse of Madness - 7 maggio

Spider-Man: Homecoming 3 (ancora senza titolo ufficiale) - 16 agosto

Thor: Love and Thunder - 5 novembre

2022

Black Panther 2 (ancora senza titolo ufficiale) - 6 maggio

Film senza titolo - 7 ottobre

2023 (tutti senza titolo)

17 febbraio

5 maggio

28 luglio

3 novembre

Come in un gioco dell'enigmistica si potrebbero accostare alle nuove date i titoli dei film già annunciati di prossima lavorazione. Tra questi ci sono Blade, Guardiani della Galassia Vol. 3, Captain Marvel 2, Ant-Man 3 e il film sui Fantastici 4, così come quello sugli X-Men.

Inoltre, c'è la possibilità che i protagonisti delle serie TV s arvel, She-Hulk e Moon Knight possano avere un film tutto loro ma, dato che ancora devono arrivare sulla piattaforma Disney+, sembra decisamente presto per programmare i loro debutto cinematografico.

Un'altra possibilità è quella di vedere il terzo film di Deadpool entro il 2023. Secondo un recente rumor, infatti, il nuovo capitolo del mercenario chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds potrebbe arrivare nel 2022 e, quindi , nella data del 7 ottobre. Oppure in una data non ancora rivelata da Disney per quell'anno, sembra infatti improbabile che nel 2022 usciranno solo 2 film Marvel Studios.

Il capitolo Star Wars

Dopo l'abbandono del duo David Benioff/D.B. Weiss (Game of Thrones), i progetti Lucasfilm sembrano rimanere inalterati. Infatti, Disney ha fissato per il 16 dicembre 2022 l'uscita di un nuovo film di Star Wars.

Quindi, tre anni dopo la chiusura della saga degli Skywalker con Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, in uscita in Italia il 18 dicembre 2019, si tornerà nell'Universo creato da George Lucas per una nuova avventura.

Al momento, l'uscita di un film di Guerre Stellari nel 2022 potrebbe essere legata a uno dei due progetti ancora in piedi. Ovvero, quello legato a un lungometraggio supervisionato dall'attuale presidente Marvel Studios Kevin Feige e quello che riguarda la trilogia pensata dal regista Rian Johnson.

Inoltre, potrebbe esserci la sorpresa (seppure remota) di un film sulla serie TV The Mandalorian. Stando alle parole del presidente di The Walt Disney Company Alan Horn, tale progetto potrebbe rivelarsi una concreta possibilità.

Gli altri nuovi film in uscita negli Stati Uniti

Nel 2020

Il prequel di Kingsman, The King's Man - Le Origini , inizialmente previsto per il 14 febbraio 2020 è stato spostato al 18 settembre dello stesso anno.

, inizialmente previsto per il 14 febbraio 2020 è stato spostato al 18 settembre dello stesso anno. Deep Water con Ben Affleck e Ana de Armas, diretto da Adrian Lyne, sarà nelle sale il 13 novembre 2020.

Nel 2021

Affleck sarà anche protagonista di The Last Duel insieme al suo amico di lunga data Matt Damon. I due saranno diretti da Ridley Scott e Disney ha fissato la data di uscita del film per l'8 gennaio 2021.

Il film d'animazione targato Ron’s Gone Wrong , previsto inizialmente per il 6 novembre 2020, è stato spostato al 26 febbraio 2021.

, previsto inizialmente per il 6 novembre 2020, è stato spostato al 26 febbraio 2021. Avatar 2 sarà nei cinema il 17 dicembre 2021.

Un film d'animazione Pixar sarà nelle sale il 18 giugno.

La nuova avventura di Indiana Jones vedrà la luce il 9 luglio.

vedrà la luce il 9 luglio. Inoltre, Disney ha riservato le seguenti date del 2021: 9 e 23 aprile, 13 agosto, 10 settembre, 1 e 22 ottobre, 19 novembre (per un film sicuramente in live-action) e il 3 dicembre.

Nel 2022

Il film d'animazione Nimona di Blu Sky Animation sarà nelle sale il 14 gennaio 2022, invece del 5 marzo 2021.

di Blu Sky Animation sarà nelle sale il 14 gennaio 2022, invece del 5 marzo 2021. Un lungometraggio animato Pixar sarà nei cinema l'11 marzo.

sarà nei cinema l'11 marzo. Tra le date bloccate da Disney nel 2022 ci sono: 7 gennaio, 8 aprile, 10 giugno, 25 marzo (per più film), 12 agosto, 16 settembre, 21 ottobre, 11 novembre e 23 dicembre.

Nel 2023

Un film targato Pixar sarà nei cinema il 16 giugno.

sarà nei cinema il 16 giugno. Un lungometraggio d'animazione Disney sarà nelle sale il 22 novembre.

Avatar 3 sarà nei cinema il 22 dicembre.

Altre date riservate da The Walt Disney Company nel 2023 sono: 13 gennaio, 10 e 24 marzo, 26 maggio, 9 giugno, 14 luglio, 11 agosto, 15 settembre, 6 e 20 ottobre, 10 novembre, 15 dicembre.

Ricordiamo che, oltre alle produzioni proprie, The Walt Disney Company distribuirà nelle sale anche i progetti targati Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar, Blue Sky Anmination, 20th Century Fox, Fox 2000 Pictures, Fox Searchlight.