di Massimiliano Rincione - 18/11/2019 11:33 | aggiornato 18/11/2019 11:38

Avete presente Comfortably Numb dei Pink Floyd? Uno youtuber, basandosi sul video ufficiale della canzone, ha realizzato un montaggio in chiave Simpson pazzesco!

Partiamo da un presupposto: ormai siamo esperti di mash-up, cover, canzoni reinterpretate con pezzi di dialoghi dei Simpson. Sì perché da buoni amanti della sitcom animata più seguita della storia della televisione la nostra routine quotidiana si compone di almeno 4-5 ore passate a cercare perle del genere. In virtù di ciò, potevamo noi perderci una perla come il video di Comfortably Numb in chiave Simpson?

Non siamo neanche all'inizio dell'articolo ed il nostro Homer è già in trip!

Prima di spiegarvi il tutto nel dettaglio, però, permetteteci di snocciolare un po' di cultura musicale molto spicciola: Comfortably Numb è una traccia del noto album The Wall - e parte del singolo Hey You -, semplicemente uno dei doppi dischi più venduti della storia. Con musica e melodia composta quasi interamente da David Gilmour ed un testo magistralmente scritto da Roger Waters, questa meravigliosa canzone dei Pink Floyd è stata definita universalmente come uno dei pezzi più belli della storia del gruppo, ed è anche parte della colonna sonora di The Departed - Il bene e il male.

Pensate che, per assurdo, questa canzone non doveva neanche esserci in The Wall, considerato come Gilmour l'avesse ideata come traccia per il suo primo album da solista. Un viaggio di oltre 6 minuti che regala una esperienza a tratti psichedelica ed ultraterrena, un po' come tutte le altre tracce dell'album in questione.

Il mash-up di Comfortably Numb in chiave Simpson

Partiamo da un presupposto: chi ha fatto il mash-up di Comfortably Numb, in featuring con alcune delle scene più disparate - e a tratti disturbanti - delle varie stagioni dei Simpson? Uno youtuber. Uno youtuber recidivo, tra l'altro, il buon Caio Rossi di R3DUX Studios, che già nel 2015 aveva realizzato una sua versione di Comfortably Numb con varie scene randomiche e parecchio a tema col video della canzone in chiave Simpson. Nel 2018, però, il video-editor sudamericano si è superato, realizzando - come riportato da Laughing Squid - una versione di Comfortably Numb ed una di Time con scene tratte dai Simpson e Futurama.

C'è da dire che già nel primo video si intravedevano delle grandi similitudini - con tutte le eccezioni e le esigenze del caso, ovviamente - con il video originale dei Pink Floyd, che di per sé trattava la storia di Pink, rockstar protagonista del video alle prese con una vita dissoluta e in preda ad un malore nella sua stanza d'albergo. Salvato da una iniezione somministrata da un dottore, il protagonista del videoclip viene portato nella sua limousine - piccola chicca, il manager è interpretato da nientemeno che dalla buonanima di Bob Hoskins -, che è il tramite di un viaggio fisico e al contempo metafisico, nella psiche del protagonista che si vede smembrato e in putrefazione immaginando di rivivere scene del suo passato.

Ora, ovviamente non ci troviamo di fronte alle medesime scene nel mash-up made in Simpson, ma comparando il video l'effetto è comunque notevole. Tra le perle segnaliamo le parti con il signor Burns versione X Files e Homer alle prese con il suo viaggio nella propria mente. E voi, siete pronti ad immergervi in questo mash-up? Che ne pensate del lavoro di R3DUX Studios?