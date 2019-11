Genova celebra Alfred Hitchcock con una mostra a Palazzo Ducale

Cinema

di Federica Lucia - 18/11/2019 09:01 | aggiornato 18/11/2019 09:06

Il talento del maestro del brivido spiegato attraverso le sue opere immortali.

Il mito di Alfred Hitchcock vive ancora.

E non soltanto attraverso le sue geniali pellicole come Psyco (1960), La Finestra sul Cortile (1954) o Gli Uccelli (1963), ancora affascinanti oggetti di studio di addetti ai lavori e non, ma anche mediante altre forme d'arte - come fotografie e documentari - che ne hanno catturato l'essenza e l'apporto rivoluzionario al mondo cinematografico moderno.

È il caso dell'importante mostra che ha aperto i battenti il 15 novembre a Genova, presso il Palazzo Ducale, e che sarà disponibile fino all'8 marzo.

Alfred Hitchcock nei film della Universal Picures, è questo il titolo dato alla mostra curata dal critico cinematografico Gianni Canova che racconta, attraverso oltre 70 scatti, brani tratti dai film più famosi del regista inglese e brevi documentari, il perché Hitchcock sia ancora così attuale e inimitabile nell'arte della suspense.

Grazie al materiale proveniente dagli archivi Universal Pictures, l'esposizione ligure proietta i visitatori sui set delle pellicole più famose del regista, svelando curiosi particolari sul modo di lavorare di Hitchcock e sulla sua vita privata.

Il curatore, che riconosce la straordinaria modernità delle riprese del regista di Nodo alla Gola (1948), crede che l'ironica genialità di Hitchcock sia ancora in grado di far innamorare chiunque guardi le sue pellicole per la prima volta.

Hitchcock, come hanno detto i critici della nouvelle vague è stato uno dei più grandi creatori di forme di tutto il Novecento. I suoi film, per quante volte li si riveda, sono ogni volta una sorpresa. Ogni volta aprono nuove prospettive attraverso cui osservare il mondo e guardare la vita.

Hitchcock e il suo rapporto con la città di Genova

Nella città della Lanterna Alfred Hitchcock girò alcune scene dei suoi famosi film, come la celebre scala dell'hotel Bristol presente nella pellicola La Donna che Visse due Volte (1958) e anche in Il Labirinto delle Passioni (1925), in cui vi sono alcune scene girate nel porto genovese.

HD Universal Pictures

Proprio dal rapporto con Genova parte l'esposizione a lui dedicata, per proseguire poi con le stanze dedicate a Psyco, Gli Uccelli, La Finestra sul Cortile e molte altre pellicole che portano la sua inconfondibile firma.

Un'altra sala è interamente dedicata alla musica dei suoi film, elemento predominante e indispensabile per la costruzione dello stato di tensione in pieno stile hitchcockiano.

Orari, date e prezzi

L'interessante mostra sarà disponibile fino all'8 marzo presso il Palazzo Ducale di Genova da martedì a venerdì dalle 15 alle 19 e il sabato e la domenica dalle 11 alle 19.

Il costo del biglietto intero è di 8 euro, 6 euro ridotto, 3 euro per le scuole.

Siete pronti a ritornare al Motel Bates insieme ad Hitchcock?