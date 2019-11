TV News

di Chiara Poli - 18/11/2019 12:05 | aggiornato 18/11/2019 12:09

Un viaggio lungo tutta la storia dell'umanità, incluso il prima e il futuro, in diverse delle sue versioni alternative. Scopriamo insieme il primo video di Star Trek con la timeline ufficiale degli eventi.

Una nuova serie trek sta per arrivare. Star Trek: Picard debutterà su Prime Video il prossimo 24 gennaio. Nel trailer abbiamo visto il ritorno di alcuni personaggi storici, come Sette di Nove (Jeri Ryan) e Data (Brent Spiner), che vanno a unirsi alle new entry nel cast per raccontare la storia di Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) e del suo ritorno nella Flotta per una missione di vitale importanza.

Nello speciale su tutte le serie e i film di Star Trek, c'era l'ordine di visione suggerito con tutti i titoli prodotti fino a quel momento.

Ora, però, è tempo di fare un passo avanti: guardiamo insieme la timeline ufficiale degli eventi dell'universo trek, diffusa dal profilo ufficiale Twitter (e poi dal sito ufficiale) con la prima parte che - cito testualmente sempre dal profilo ufficiale - "vedrà presto l'inserimento di Discovery e Picard": inizialmente era presente Discovery, poi rimossa e poi di nuovo inserita nella linea temporale mostrata dal video già diventato di culto fra i fan.

In due minuti, la versione ufficiale del video ci mostra i protagonisti delle serie trek, a partire dalla formazione dell'Universo (citata) con la vera partenza "ufficiale" dai primi del '900, per arrivare fino al 2378, linea temporale alternativa inclusa (e serie animata inserita).

Due minuti esatti chiusi dallo stesso "to be continued" che ha lanciato la seconda parte degli episodi doppi, indimenticabili e presenti in molte delle serie trek.

Per quanto mi riguarda, visto il mio infinito amore per Voyager, il più indimenticabile resta Il patto dello scorpione, che collega terza e quarta stagione e marca l'ingresso nell'universo trek del personaggio di Sette di Nove.

Ma la storia di Star Trek è talmente piena di linee temporali alternative, viaggi avanti e indietro nel tempo ed episodi doppi (e tripli) che è quasi impossibile scegliere un solo titolo.

Ecco quindi che, con questa prima parte della timeline ufficiale, viene voglia di rivedere tutto. Dall'inizio alla fine...

In attesa della seconda parte, che includerà anche l'attesissima Star Trek: Picard e, per forza di cose, ci racconterà anche se uno dei Capitani della Flotta più amati di sempre tornerà a viaggiare avanti e indietro nel tempo.

