Google Stadia, la line-up disponibile al lancio sale a 22 giochi

Google è pronta a lanciare Stadia, piattaforma dedicata al game streaming. E lo farà con un catalogo iniziale di 22 titoli, da espandere già prima della fine dell'anno.

Quando Google ha deciso di entrare nell'universo videoludico, deve aver pensato che farlo in modo banale sarebbe stato da dilettanti.

Il colosso di Mountain View ha così optato per un'idea tanto innovativa quando intrigante, scegliendo la strada dello streaming e della tecnologia cloud, sfidando a muso duro PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con la sua Stadia.

Big G prova quindi a sedurre i videogiocatori con una piattaforma che si libera delle limitazioni fisiche, e che promette di farci giocare su quasi tutti i device dotati di schermo in alta definizione e di una connessione di rete, rispettando determinati vincoli tecnici che saranno via via meno stringenti finito il periodo di rodaggio.

E se è vero che l'uscita di Google Stadia è fissata al 19 novembre, ora i vertici della compagnia americana vanno ad aggiungere in corsa altri dieci titoli alla line-up di lancio comunicata nei giorni scorsi, portando il catalogo ad un totale di 22 produzioni:

Assassin's Creed Odyssey

Attack on Titan: Final Battle 2

Destiny 2: The Collection (disponibile con Stadia Pro)

Farming Simulator 2019

Final Fantasy XV

Football Manager 2020

Grid 2019

Gylt

Just Dance 2020

Kine

Metro Exodus

Mortal Kombat 11

NBA 2K20

Rage 2

Rise of the Tomb Raider

Red Dead Redemption 2

Samurai Shodown (disponibile con Stadia Pro)

Shadow of the Tomb Raider

Thumper

Tomb Raider

Trials Rising

Wolfenstein: Youngblood

Oltre alla lista annunciata in precedenza, sono allora stati inseriti nell'elenco diversi prodotti precedentemente previsti entro la fine dell'anno, come ad esempio Metro Exodus, RAGE 2, Final Fantasy XV e Wolfenstein Youngblood.

Una lista di giochi aggiuntivi saranno disponibili su Google Stadia per la fine del 2019, tra cui Borderlands 3, Ghost Recon Breakpoint, Dragon Ball Xenoverse e Darksiders Genesis. E altri già annunciati in arrivo sulla piattaforma "tra le nuvole", come Doom Eternal, Watch Dogs Legion, Gods & Monsters e Cyberpunk 2077.