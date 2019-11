In arrivo una nuova serie TV antologica horror ispirata a R. L. Stine

TV NewsLibri

di Simona Vitale - 18/11/2019 09:00 | aggiornato 18/11/2019 09:04

HBOMax sta sviluppando una serie TV antologica ispirata alla serie di libri Point Horror di R. L. Stine. Ecco tutti i dettagli.

HBOMax, servizio di video on demand gestito dall'emittente statunitense HBO che debutterà nel 2020, sta sviluppando una serie TV basata sui libri della serie Point Horror dell'autore R. L. Stine,editi negli USA dalla casa editrice Scholastic.

L'autore è noto tra le altre cose per la serie Piccoli Brividi. Lo show, momentaneamente intitolato Point Fear, è descritto come una serie antologica che racconta gli orrori dell'essere un adolescente. Ogni episodio sarà ispirato da uno dei libri della serie e verrà raccontato al pubblico di oggi, non senza un cenno nostalgico agli oramai lontani anni '90.

Ad onore del vero occorre dire che sino ad oggi sono stati molti gli autori che hanno pubblicato libri con il banner "Point Horror", ma la serie si concentrerà in particolare su quelli scritti da Stine.

Jon M. Chu (Joe – La vendetta, Now You See Me 2, Step Up 2 – La strada per il successo) è in trattative per mettersi al timone dello show e della produzione esecutiva della serie. Anche lo stesso Stine sarà produttore esecutivo della serie insieme a Yvonne M. Bernard, mentre Ryan Lindenberg supervisionerà il progetto per Picturestart, società di produzione fondata dal produttore ed ex dirigente di Lionsgate Erik Feig.

Mondadori La babysitter è uno dei romanzi di R. L. Stine che fanno parte della serie Point Horror (in Italia Super Brividi)

I precedenti adattamenti televisivi dei lavori di Stine includono la serie Goosebumps (Piccoli brividi), nonché serie TV come The Nightmare Room e Eye Candy. Attualmente lui e la Bernard sono al lavoro per adattare i libri di Fear Street in una serie di tre film, diretti da Leigh Janiak, che verranno distribuiti un mese dopo l'altro.

Tra gli attori che compariranno in questi film vedremo Kiana Madeira, Olivia Welch, Gillian Jacobs, Benjamin Flores Jr. e Sadie Sink, con la prima pellicola che dovrebbe uscire nei cinema statunitensi a giugno 2020.

Tornando a Point Fear, non ci resta che aspettare nuovi dettagli ufficio in merito all'inizio delle riprese e agli attori che verranno scelti per far parte del cast della serie antologica.

Fonte: Variety