Mafia 4 e il remake di Mafia 2 in sviluppo: un leak svela il futuro della serie

Il franchise "criminale" di Take-Two sarebbe pronto ad un grande ritorno. Non solo con un quarto capitolo next-gen, ma anche con il remake dell'indimenticabile Mafia 2.

Il mondo criminale è stato più volte trasportato nell'universo videoludico. Non solo grazie all'apprezzatissima saga di Grand Theft Auto, ma anche con produzioni dal successo meno plateale ma non per questo di qualità inferiore.

Pensiamo a Yakuza, franchise di casa SEGA che racconta le gesta di un membro della criminalità organizzata giapponese. O ancora a quello di Mafia, che già dal nome lascia intendere quali siano i temi esplorati. E che, neanche a dirlo, è tornato alla ribalta grazie a bollenti indiscrezioni che stanno circolando in rete nelle ultime ore.

L'utente conosciuto con il nickname TheTruthTeller1985 ha infatti condiviso sul forum Reddit tutta una serie di anticipazioni su un possibile quarto capitolo della serie targata Take-Two, pubblicate dal portale SegmentNext. Un Mafia 4 desideratissimo dai fan, e che ora si fa sempre più concreto grazie alle presunte informazioni ricevute da ex sviluppatori di Hangar 13 e da un membro rimasto anonimo della stampa di settore. Non solo, ci sarebbe spazio anche per un gradito ritorno, sulla scia dei remake che stanno impazzando negli ultimi anni su PC e console.

Mafia 4 in uscita su PS5 e Xbox Scarlett?

Stando a quanto riportato dalla "gola profonda", esisterebbero già dei primi prototipi di Mafia 4, in sviluppo nel periodo immediatamente successivo alla pubblicazione dei DLC del controverso Mafia 3. Il progetto sarebbe stato poi successivamente abbandonato: Hangar 13 sarebbe ora concentrata su un nuovo gioco dalla proprietà intellettuale inedita, mentre le sorti di Mafia sarebbero nelle mani di un team più piccolo, con sede a Brighton, affiancato naturalmente da alcuni veterani.

La quarta incarnazione del brand sarebbe quindi viva e vegeta. Dotata addirittura dei primi dettagli.

Pare che il videogame sarà ambientato a Las Vegas negli anni '70, con la storia a fare da sequel diretto a quella del terzo capitolo. Il nuovo protagonista sarà chiamato ad esplorare una mappa enorme, con l'obiettivo di mettere in piedi il proprio impero criminale. Mafia 4 sfrutterebbe poi una nuova versione del motore grafico utilizzato per Mafia 2 e Mafia 3 e le sessioni di motion capture sarebbero iniziate da quasi nove mesi.

TheTruthTeller1985, a chiudere, svela che l'annuncio avverrà il prossimo anno, mentre l'uscita cadrà nel 2021 su piattaforme next-gen, incluse quindi le chiacchieratissime PlayStation 5 e Xbox Scarlett - e magari pure Google Stadia, servizio pensato per il game streaming al debutto il 19 novembre.

Il ritorno di Mafia 2

Non di soli sequel vive un franchise. Lo sanno bene Capcom e Square Enix, che hanno fatto sussultare i cuori dei videogiocatri di vecchia data con i remake di Resident Evil 2 e Final Fantasy VII.

Lo sa pure Take-Two a quanto pare, stando sempre all'insider TheTruthTeller1985, che vorrebbe un team della compagnia localizzato in Repubblica Ceca al lavoro su un rifacimento di Mafia 2, classe 2010. Il gioco sarebbe realizzato con l'engine di Mafia 4 e con un livello di produzione paragonabile a quello del già citato Resident Evil 2.

La data di uscita rimane invece avvolta nel mistero, ma a quanto pare non dovrebbe farsi attendere troppo.

Naturalmente si tratta per il momento di leak e anticipazioni senza alcuna conferma ufficiale, dunque vi invitiamo a prendere il tutto con le proverbiali pinze. Intanto comunque diteci: vi piacerebbe un ritorno della serie Mafia?