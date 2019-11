Cinema

18/11/2019

Si tratta del nuovo progetto di Tom Gormican: nel film, Cage accetterà l'ingaggio di un riccone messicano per ripagare i debiti da acquisti folli e divorzio-lampo dalla giovane moglie...

Nicolas Cage continua ad essere l'attore più iperattivo di Hollywood. Dopo l'horror Wally's Wonderland (in cui combatterà contro dei mostri animatronic...), il divo 55enne dovrebbe diventare il protagonista di The Unbearable Weight of Massive Talent, il nuovo film di Tom Gormican, il regista della rom-com Quel momento imbarazzante con Zac Efron, Miles Teller e Michael B. Jordan.

Come reso noto da The Hollywood Reporter, Cage è in trattative per entrare nel cast di questo progetto che rilancerebbe la sua carriera in uno "studio movie". The Unbearable Weight of Massive Talent è infatti un film targato Lionsgate e a giudicare dalla storia che Gormican ha messo in piedi con il co-sceneggiatore Kevin Etten (i due hanno già creato insieme la serie soprannaturale Ghosted), sembra un veicolo perfetto per la star di Face/Off e Il mistero dei Templari.

Nicolas Cage diventa… Nicolas Cage

Nel film, Cage dovrebbe interpretare sé stesso: ovvero un attore creativamente insoddisfatto perché vorrebbe recitare per Quentin Tarantino e non ci riesce, ma soprattutto a caccia di soldi (nella vita reale Cage ha sperperato 150 milioni di dollari in acquisti a dir poco eccentrici come una tomba a forma di piramide e una villa infestata da fantasmi) poiché il divorzio-lampo dalla giovane moglie (come la make-up artist Erika Koike, con cui il matrimonio è durato appena 4 giorni) lo ha lasciato senza il becco di un quattrino.

Cage accetta a malincuore un'offerta di un milione di dollari per partecipare al compleanno di un super fan miliardario messicano. Peccato che a questo punto intervenga la CIA: l'agenzia di intelligence lo informa che il mogul è il perno di un cartello della droga e ha pure rapito la figlia di un candidato alla presidenza del Messico.

Tutta la carriera in un unico film

La festa ovviamente non va come aveva immaginato e come se non bastasse vengono coinvolte anche la figlia e la sua ex moglie. L'attore allora è costretto a diventare una versione di alcuni dei suoi personaggi più iconici e amati per uscire da una situazione che si fa sempre più pericolosa. Vedremo così il buon Nicolas nuovamente nei panni del punk Randy de La ragazza di San Diego, dello sgangherato rapinatore di Arizona Junior, dello sceneggiatore fallito e alcolizzato di Via da Las Vegas e così via.

The Unbearable Weight of Massive Talent ha tutte le premesse per diventare uno dei film più assurdi e spiazzanti della prossima stagione. Gormican ed Etten hanno raccontato di aver inviato la sceneggiatura a Cage con una lettera di presentazione ricca di stima e ammirazione per il suo lavoro, senza alcuna intenzione di prendere in giro la sua carriera. Lo script, a quanto pare, ha convinto la star.

Il cuore selvaggio di Nicolas Cage riprenderà finalmente a battere?