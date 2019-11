View this post on Instagram

Manca pochissimo al 30 novembre e manca pochissimo ad incontrare il vero Ammiraglio Ackbar! Tim Rose sarà con noi nei due giorni dell’evento. Tim è un Animatronic Designer, Puppeteer e Performer ed ha un bagaglio di tutto rispetto alle spalle. Ha iniziato la sua carriera con Jim Henson a New York, lavorando in Sesame Street come puppeteer dei leggendari Muppet Show. È stato uno dei precursori del Animatronic Design ed è ancora oggi molto richiesto. Oltre ad animare altri personaggi della saga come il Salacious Crumb, Sy Snootles e Shollan, uno dei due Mon Cala albini aiutanti del Genarale Raddus in Rogue One, ha lavorato anche per Dark Crystal, Howard The Duck, Return to OZ, Dr. Who, Walking with Dinosaur e via dicendo. #rsb019 #ackbar #it’s trap #starwars #timrose