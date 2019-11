TV NewsAnimazione

di Giuseppe Benincasa - 18/11/2019 11:12 | aggiornato 18/11/2019 11:17

Iron Man potrebbe vivere ancora una storia nell'universo alternativo della serie TV Marvel What if...?

4 condivisioni

Marvel - What if...? è una serie animata che sarà disponibile sul servizio streaming Disney+ nell'estate 2021. Lo show punta a raccontare, attraverso gli occhi di Uatu the Watcher (interpretato da Jeffrey Wright), ovvero uno degli Osservatori dell'Universo Marvel, storie alternative a quelle già viste in live-action.

L'Osservatore narrerà le vicende dei 23 film Marvel Studios che compongono l'Infinity Saga con una premessa ben precisa: se le cose fossero andate diversamente? In questo modo, i fan potranno assistere a nuove avventure, nuovi personaggi e situazioni al limite del possibile, come per esempio l'avvento dei Marvel Zombie!

A reinterpretare, almeno vocalmente, i personaggi che hanno fatto la storia delle prime tre Fasi del Marvel Cinematic Universe (MCU) ci saranno gli stessi attori. Tra questi ci sarà anche Jeff Goldblum, che è apparso nel film Thor: Ragnarok di Taika Waititi nel 2017, nei panni del Gran Maestro, un immortale che governa il pianeta Sakaar e che è appassionato di giochi d'azzardo.

Goldblum in una recente intervista con Buzzfeed, che potete vedere nel video qui sotto, ha detto di aver recitato la parte del Gran Maestro negli studi Disney per un episodio della serie What if...? e che, in questo episodio, era anche presente Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man:

Ho recitato di nuovo la parte [del Gran Maestro] un paio di giorni fa. Sono andato agli studi Disney e ho registrato la voce del Gran Maestro per un episodio di uno show che sarà su Disney+, che si chiama What if...? Una versione animata di tutti i personaggi Marvel che conosciamo e amiamo e questo episodio includeva il Gran Maestro, Iron Man, quindi Robert Downey Jr. farà una voce per questo [show], e Korg. Taika Waititi aveva già registrato la sua voce per questo, quindi sì, per un paio d'ore mi è piaciuto farlo.

Potete sentire le parole di Goldblum dal minuto 11:15.

Inoltre, Goldblum dice che sta parlando con Taika Waititi per un suo ritorno nel ruolo del Gran Maestro e immaginiamo si riferisca a Thor: Love and Thunder.

Un ritorno di Robert Downey Jr. nel ruolo di Tony Stark/Iron Man, anche se non in un progetto live-action, sarebbe una grande notizia qualora fosse confermata, dato che l'attore sembrava ormai distante dall'idea di tornare nel MCU e, soprattutto, perché il presidente Marvel Studios Kevin Feige, sul palco del San Diego Comic-Con 2019, aveva presentato il cast dello show, dove non appariva il nome di Downey Jr.

Inoltre, nel recente "assaggio" fornito da Disney+ sulla serie animata non vi era alcuna notizia di Iron Man.

Solo il logo dello show lasciava presagire la presenza di Iron Man, come potete vedere nel dettaglio messo in evidenza nel tweet qui sotto.

Nell'immagine di destra si può notare l'elmo di Iron Man:

A zombie Captain America can be seen in the 'WHAT IF...?' logo 🧟‍♂️ pic.twitter.com/IQaP6Y5ki8 — Marvel Stuff (@marveIstuff) July 21, 2019

Attenzione però. Goldblum non ha dichiarato di essere stato nello studio di registrazione insieme a Robert Downey Jr. e, trattandosi di un episodio di realtà alternativa, l'Iron Man che sarà presente nello show potrebbe non essere quello di Tony Stark. Quello di Goldblum, quindi, potrebbe essere stato un accostamento mentale tra personaggio e attore spontaneo. Vi ricordiamo che i progetti Marvel Studios sono sempre tenuti segreti e anche agli stessi interpreti viene svelato pochissimo.

Ora non resta ai fan che chiedersi: quale sarà il destino alternativo di Iron Man? Lo scopriremo prossimamente. What If...? è una delle nuove serie Marvel prodotte per la piattaforma streaming Disney+, che arriverà in Italia il 31 marzo 2020.