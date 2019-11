TV NewsFumetti

di Francesco Ursino - 18/11/2019 10:12 | aggiornato 18/11/2019 10:18

La città del peccato si prepara a tornare alla ribalta in forma di serie TV: al fianco di Frank Miller potrebbe esserci anche il regista di Machete e Dal Tramonto all'Alba.

29 condivisioni

La notte torna a farsi buia e decisamente minacciosa nella città del peccato. Sin City, infatti, diventerà protagonista di una nuova serie TV. Secondo quanto riportato da Deadline, Legendary Television avrebbe stretto un accordo con Frank Miller, creatore del fumetto da cui sono stati tratti i film Sin City e Sin City: Una donna per cui uccidere. Ma non basta, perché la fonte citata spiega che anche Robert Rodriguez, regista delle due pellicole, sarebbe molto vicino a entrare a far parte del progetto.

Miller e Rodriguez, così, dovrebbero ricoprire il ruolo di produttori esecutivi. Lo stesso compito sarà affidato anche a Stephen L’Heureux, producer di Sin City: Una donna per cui uccidere, e Silenn Thomas, a capo della compagnia di produzione dello stesso Miller. Al momento, non è chiaro se Miller e Rodriguez vestiranno anche il ruolo di co-regista.

CBR segnala che la collaborazione tra Miller e Legendary Television prevede la produzione di almeno una stagione della serie TV di Sin City, a patto che si riesca a trovare un accordo per la trasmissione su una rete televisiva o una piattaforma di streaming. L’intesa includerebbe anche la creazione di una serie animata di Sin City, che indagherebbe su avvenimenti precedenti a quelli narrati nei fumetti di Miller.

HD Miramax

Sin City in formato serie TV, parte seconda

I più attenti sapranno che già in passato si era arrivati a parlare di una serie TV di Sin City. Correva il 2017 e la Weinstein Company aveva acquistato i diritti per la trasposizione televisiva delle opere di Miller. Al timone del progetto doveva esserci Glen Mazzara, coinvolto anche in The Walking Dead. Len Wiseman, invece, era stato scelto come regista dell’episodio pilota.

Lo scandalo che ha coinvolto Harvey Weinstein, e la conseguente bancarotta della sua compagnia di produzione, hanno portato nell’estate 2018 alla riacquisizione dei diritti da parte di Frank Miller. Questa dinamica ha avuto come conseguenza il nuovo accordo tra il fumettista e Legendary Television.

HD Miramax

Secondo voi le atmosfere di Sin City costituiscono un buon soggetto per una serie TV?