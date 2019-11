All'inizio della settimana passata, una produzione di Netflix è finita al centro di un vero e proprio caso diplomatico. La Polonia ha accusato il documentario Solo il diavolo lo sa di "falso storico" per una mappa che colloca i campi di sterminio nazisti all'interno dei moderni confini di stato, senza chiarire che durante la II Guerra Mondiale la nazione era occupata dalla Germania di Hitler.

Il primo ministro polacco, Mateusz Morawiecki, ha chiesto al CEO del servizio di streaming, Reed Hastings, di correggere l'errore, per evitare che il pubblico potesse credere che i lager fossero responsabilità del suo paese. E il 14 novembre, la piattaforma ha risposto che provvederà ad aggiungere del testo "per evitare equivoci":

Netflix ha ribadito la massima fiducia agli autori della produzione "incriminata":

Ma ha recepito la preoccupazione della Polonia e ha accolto la richiesta del paese di una spiegazione più chiara:

L'obiettivo è di non lasciare dubbi sulla responsabilità dei campi di sterminio:

La risposta della piattaforma è stata accolta in maniera positiva dal Ministero degli Esteri della Polonia:

Thank you for your reaction! We appreciate that @netflix raises difficult and important topics. We are sure that historical accuracy will be essential in your future productions. https://t.co/wL9DOpdvVa