Sophia Di Martino sarà Lady Loki nella serie TV con Tom Hiddleston?

di Mattia Chiappani - 18/11/2019 11:29 | aggiornato 18/11/2019 11:34

Loki potrebbe essere (anche) donna nella sua serie TV in arrivo su Disney+? È questo che emerge dai nuovi rumor sull'ingresso nel cast di Sophia Di Martino.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sarà un momento di trasformazione per tutto il franchise. Dopo la conclusione della grande cavalcata della Infinity Saga, durata più di dieci anni, è giunto il momento per il franchise di entrare in un nuovo ciclo e nel farlo introdurrà approcci differenti (a partire dalle tanto attese serie TV per Disney+) oltre che tanti nuovi personaggi, mentre i più vecchi assisteranno a una rivoluzione del proprio status quo. Ad esempio sappiamo già che in Thor: Love and Thunder l'eroe passerà il suo iconico martello a una nuova portatrice e qualcosa di simile potrebbe accadere alla sua storica nemesi.

Il 15 novembre è infatti arrivata la notizia che Sophia Di Martino si è aggiunta al cast di Loki, la serie Disney+ dedicata al Dio degli Inganni. Come spesso capita in queste occasioni, non c'è stata ancora una rivelazione ufficiale su quale sarà il suo ruolo nello show, che probabilmente sarà svelato in seguito. Tuttavia Deadline sostiene di avere una fonte vicina alla produzione che ha rivelato che l'attrice condividerà il ruolo di Loki con il suo storico interprete Tom Hiddleston, introducendo quindi la versione femminile del personaggio.

Non si tratta di una completa novità, ovviamente. Nell'universo dei fumetti Marvel infatti, il villain ha più volte cambiato il proprio aspetto anche per lunghi periodi, sfruttando le proprie eccezionali abilità. In particolare gli appassionati ricorderanno Lady Loki nell'arco narrativo successivo agli eventi di Ragnarok, in cui il Dio degli Inganni è rinato in questa nuova forma.

"Loki": Sophia Di Martino to co-star with Tom Hiddleston in Marvel series (EXCLUSIVE) https://t.co/p4tT2sRKXe pic.twitter.com/cHL8OiTRaW — Variety (@Variety) November 15, 2019

Non è chiaro come la serie TV incentrata su Loki (che vi ricordiamo arriverà nella primavera 2021) affronterà questa trasformazione, se dovesse essere confermata. Lo show, in lavorazione ormai da diversi mesi, dovrebbe raccontare le avventure del personaggio nella linea temporale vista in Avengers: Endgame in cui riesce a sfuggire alla cattura dopo gli eventi della Battaglia di New York. Pare che nel corso dei suoi viaggi Loki si troverà alle prese anche con visite a tante diverse epoche storiche, mettendo in disordine l'universo Marvel. È possibile che in una o più di queste occasioni sia chiamato a cambiare il proprio aspetto, ma è ancora presto per dirlo.

Ricordando infatti che al momento si tratta solo di un rumor, cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Loki in una versione femminile? E come vi sembra la scelta di Sophia Di Martino per questo ruolo?

