Sviluppato 'mantello dell'invisibilità' simile a quello di Harry Potter

di Danilo Abate - 18/11/2019 11:22 | aggiornato 18/11/2019 11:26

La società canadese HyperStealth Biotechnology Corporation è riuscita a mettere a punto una sorta di "mantello dell'invisibilità", in grado di far scomparire persone e oggetti, simile a quello della celebre saga di Harry Potter ideata da J. K. Rowling.

Chiunque fra voi abbia mai letto i libri o visto i film della celebre saga di Harry Potter non può non ricordare il "mantello dell'invisibilità", un oggetto in grado di rendere invisibile il suo utilizzatore se indossato.

A tal proposito, pare che la società canadese HyperStealth Biotechnology Corporation sia riuscita a mettere a punto una tecnologia che inevitabilmente riporta la nostra memoria al suddetto mantello della saga ideata da J. K. Rowling.

Avete capito bene, non stiamo citando qualche racconto di fantascienza perché “Quantum Stealth”, così è stato battezzato il prototipo, è un pannello economico e sottile, che non ha bisogno di alcun consumo d’energia ed è in grado di nascondere alla vista gli oggetti sfruttando un processo utilizzato per gli occhiali per la visione in 3D.

Nello straordinario video di seguito potete ammirare una persona e degli oggetti scomparire come per magia.

Here’s a video just released (with our permission) from a news organization called “Now This” that has 15 million followers on Facebook https://t.co/qkPI4GQKF9 — HyperStealth Corp. (@HyperStealth) November 7, 2019

Stando a quanto affermato dagli addetti ai lavori, il progetto è stato avviato nell’ormai lontano 2010 e pensato per l’uso militare, e sfrutterebbe per il suo funzionamento un principio d’ottica geometrica noto come “legge di Snell”, che descrive il modo in cui i raggi luminosi vengono rifratti nella transizione fra due mezzi che presentano un differente indice di rifrazione (ricordiamo che l’indice di rifrazione quantifica la velocità di propagazione di una radiazione elettromagnetica nel momento in cui attraversa un materiale).

Per comprendere il fenomeno, basti pensare al modo in cui una cannuccia pare “piegata in due” nel momento in cui la immergiamo in un bicchiere d’acqua.

Warner Bros. Studios, Leavesden Harry Potter prova il mantello dell'invisibilità

Nello specifico, Quantum Stealth è in grado di distorcere la luce fino a formare un vero e proprio “punto cieco”, rendendo così l’oggetto quasi invisibile.

Quasi perché al momento il “prototipo di mantello invisibile” non riesce a nascondere completamente gli oggetti o le persone, chi osserva può intuire che dietro allo “scudo invisibile” si nasconde qualcosa, ma i dettagli di ciò che si cela dietro il mantello riescono comunque ad essere difficilmente distinti.

E voi che ne pensate? Credete che l'invenzione canadese possa trasformarvi, un giorno, in uno studente della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts?