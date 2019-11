Un'altra serie sulla Principessa Sissi sarebbe in lavorazione

War of the Worlds: una guerra completamente nuova nell'episodio pilota

Insomma, il ‘duello delle due Sissi’ sarà uno degli ultimi faccia a faccia a cui ultimamente stiamo assistendo e che si vanno ad aggiungere ad altre rivalità, come le due versioni de La guerra dei mondi, una prodotta da BBC e l’altra da Fox Networks Europe, così come Caterina la Grande, di Sky e HBO, e La Grande di Hulu, due produzioni incentrate sulla figura di Caterina II di Russia.

Infatti, dopo l’annuncio da parte di Picture Perfect Federation di una serie in chiave moderna e incentrata sul viaggio di una donna forte, anche la tedesca Story House Pictures e l'austriaca Satel Film – che ha realizzato Freud , la serie targata Netflix – hanno comunicato la loro collaborazione per la realizzazione di Sissi , un progetto audiovisivo distinto in sei parti che entrerà in produzione nel 2020.

