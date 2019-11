Venom 2 ha iniziato le riprese: le novità e gli ultimi rumor

Cinema

Le riprese di Venom 2 sono iniziate: la rivelazione arriva da un post di Tom Hardy subito rimosso che lo ritraeva sul set durante il primo giorno delle riprese.

Tom Hardy ha fatto un piccolo passo falso e ha rivelato un dettaglio su Venom. Di cosa si tratta? L’attore ha postato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in un camerino. È evidente che lo scatto sia stato fatto mentre era al trucco durante il primo giorno di riprese di Venom 2. Il commento al post non lascia alcun dubbio a riguardo, dato che Hardy lo ha scritto esplicitamente: "W3'R'V3N0M2 day one".

Eppure il post è stato rimosso. Secondo Comicbook, l’attore ha eliminato subito il contenuto per una questione di privacy imposta da Sony. Potrebbe cioè essere plausibile che la produzione non volesse divulgare la data di inizio delle riprese del film, il cui debutto al cinema è previsto per il 2 ottobre 2020.

Insomma, lo scatto incriminato non c’è più sul profilo Instagram dell'attore, ma in realtà circola tranquillamente in rete come potete vedere dal tweet qui sopra. Nel frattempo, Hardy ha postato un interessante disegno di un fan, che sembra un’allusione al conflitto imminente tra Venom e Carnage. Come forse sapete, da tempo si rincorrono voci su un secondo capitolo che vedrebbe lo scontro tra i due personaggi.

In fondo, i titoli di coda di Venom confermerebbero l’ipotesi. Proprio nei titoli, infatti, c’era stata una breve apparizione di Cletus Kasady alias Woody Harrelson. Di recente, tra l’altro, è stato confermata la presenza di Harrelson nel cast insieme a Tom Hardy e Michelle Williams alias Anne Weying.

Le voci non riguardano solo la possibile trama, ma anche la presenza di altri due attori. Sembra che negli ultimi tempi Naomie Harris sia in trattative per interpretare il ruolo della perfida Shriek. Al momento, però, non ci sono conferme. La notizia delle trattative risale agli ultimi giorni di ottobre e ancora non c’è stato nessun annuncio ufficiale, anche se l’attrice aveva dichiarato di essere contenta della possibilità di lavorare con Andy Serkis, regista di Venom 2.

Gli ultimi rumor riguardano invece Tom Holland. Secondo alcuni, l’attore potrebbe comparire nel sequel di Venom nei panni di Spider-Man. Ad alimentare le speranze dei fan è stato un post di Tom Hardy, rimosso anche questo. Il post ritrae una persona non identificata nei panni di Spider-Man. Si tratta di Hardy o di Tom Holland? Il post non era accompagnato da commenti e i fan hanno subito dato vita a una serie di supposizioni.

E voi, cosa ne pensate delle voci che circolano su Venom 2?