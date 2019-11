Curiosità

di Matteo Tontini - 19/11/2019 16:07 | aggiornato 19/11/2019 16:13

Le sorprese LEGO in occasione del Venerdì Nero!

Il Black Friday 2019 (29 novembre) è ormai alle porte, e i vari brand si preparano a lanciare offerte accattivanti per la giornata dedicata agli sconti.

Anche LEGO festeggia il Venerdì Nero con una serie di promozioni che potrebbero far venire l'acquolina in bocca agli appassionati: per approfittarne basta andare sul sito ufficiale dei mattoncini colorati e sfruttare le occasioni che si presentano.

Il Black Friday di LEGO consentirà di risparmiare su set selezionati e ricevere in omaggio delle chicche in base agli acquisti effettuati nei giorni delle offerte. Alcune di queste saranno disponibili nei giorni precedenti al 29 novembre, altre in quelli successivi. Per essere precisi:

gli sconti pre-Black Friday su set selezionati saranno disponibili 25 al 27 novembre

su set selezionati saranno disponibili 25 al 27 novembre dal 28 novembre al 2 dicembre si svolgerà il Black Friday LEGO vero e proprio, con sconti, omaggi e offerte speciali (diverse ogni giorno)

Di seguito le altre promozioni e offerte pensate per questo periodo.

L'iniziativa per i VIP: 23 e 24 novembre

Tutti coloro che sono iscritti al programma VIP, che consente di approfittare delle offerte riservate ai soci, potranno ricevere un Mattoncino rosso 2x4 costruibile in omaggio con acquisti superiori a 200 euro. Inoltre, nel corso del fine settimana in questione i VIP potranno guadagnare doppi punti con tutti gli acquisti.

Chiunque non arrivasse alla soglia dei 200 euro spesi potrebbe invece cercare di raggiungere i 120, per aggiudicarsi gratuitamente un bellissimo Albero di Natale.

LEGO

E se tutto questo non bastasse, il 23 e il 24 novembre i VIP potranno contare su uno sconto del 30% su una serie di set.

Dal 28 novembre al 2 dicembre: Albero di Natale e Minifigure

La promozione per ricevere l'Albero di Natale LEGO viene riproposta anche nei giorni successivi al Black Friday, viste le festività natalizie ormai imminenti. Per riceverlo in omaggio (anche senza essere VIP) sarà sempre necessario effettuare acquisti pari o superiori a 120 euro.

LEGO

Esclusivamente nella giornata del 2 dicembre, a partire dalle 9:00, tutti coloro che spenderanno almeno 75 euro sullo store online potranno ricevere gratuitamente la minifigure dedicata al venerdì di sconti: un omino completamente nero, testa e mani comprese, che sfoggia sul torace la scritta "Black Friday 2019" color oro.

Dal 29 novembre al 5 dicembre: la Batmobile

Per finire, la ciliegina sulla torta: acquistando lo splendido set LEGO dedicato alla Batmobile del 1989, i consumatori riceveranno in regalo una versione "mini" della macchina dell'Uomo Pipistrello.

LEGO

Per mettere le mani sulla Batmobile ci vogliono 249,99 euro: un prezzo tutt'altro che irrisorio, ma i fan del supereroe DC potrebbero non riuscire a resistere al bellissimo modello nonostante la cifra.

Non solo replica nel dettaglio le classiche curve della macchina superaccessoriata del film di Tim Burton, ma offre agli appassionati una serie di dettagli straordinari: due mitragliatrici nascoste con funzione a comparsa, l'abitacolo a scorrimento con parabrezza avvolgente e le minifigure di Batman, Joker e Vicki Vale.

Queste offerte e promozioni saranno valide solo su LEGO.com e nei LEGO Store.