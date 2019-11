Chadwick Boseman e Ryan Coogler parlano di Black Panther 2

Non ho mai girato prima un sequel di qualcosa che ho diretto io stesso. Quindi penso che ci sarà molta pressione, ma quello che cercheremo di fare è concentrarci sul lavoro, come facciamo sempre. Cercare davvero di andare passo dopo passo e cercare di mettere a tacere tutto il resto intorno a noi, concentrandoci sul tentativo di creare qualcosa che abbia un suo significato.

Il regista e sceneggiatore Ryan Coogler, che tornerà per il secondo capitolo della Pantera Nera, ha parlato recentemente al sito statunitense Indiewire , rivelando quale sarà il suo approccio per il secondo atteso capitolo:

Tuttavia, Boseman, che compirà 42 anni il prossimo 29 novembre, sarà anche nel cast vocale della serie TV animata Marvel What if...? .

Quando invece gli viene chiesto (al minuto 3:15) con quale Vendicatore vorrebbe formare un team-up, Boseman evita di rispondere direttamente e ammette che non vorrebbe realizzare una serie TV come quelle attualmente in sviluppo per Disney+.

