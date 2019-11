Il controller di PlayStation5 è stato svelato da un brevetto

Videogames

In attesa dell'arrivo della console, atteso per il prossimo anno, un brevetto ha mostrato per la prima volta che aspetto avrà il futuro DualShock 5 di PlayStation 5 – che rimarrà estremamente fedele al suo precursore.

PlayStation 5 arriverà a fine 2020 e, per ora, Sony non ha mai voluto sbottonarsi ufficialmente in merito al design che avrà la sua piattaforma per videogiochi di prossima generazione. Di recente, abbiamo assistito solo al trapelare di alcune immagini, che mostravano però il look di quello che è il devkit, e non la console vera e propria: si tratta di una sua variante, non destinata alla vendita, che viene fornita alle software house per consentire loro di sviluppare dei giochi.

Questo significa, insomma, che il fatto che un brevetto abbia svelato il design del controller di PlayStation 5 ci offre il primo vero assaggio della nuova console di casa Sony. Come segnalato dal sito specializzato VGC, il brevetto è stato depositato in Giappone il 18 novembre e consente di apprezzare alcune piccole differenze rispetto al precedente DualShock 4.

Il controller del futuro

Osservando le immagini e i dettagli che accompagnano il brevetto, è possibile notare che il futuro DualShock 5 avrà una forma lievemente diversa rispetto al suo predecessore. Avrà un corpo più solido e meno longilineo – quasi più simile a quello di un controller Xbox – oltre che stick analogici appena più piccoli di quelli attuali.

PlatPat, Sony In alto, il nuovo controller brevettato da Sony; in basso, il controller di PlayStation

A occupare più spazio sarà invece il touchpad, che dalle immagini risulta generosamente più grande rispetto a quello attuale. Nel controller avrà posto anche un microfono, utile per le chiacchierate funzioni di attivazione vocale su cui dovrebbe poter contare PS5, mentre non tornerà la barra luminosa di DualShock 4, che cambiava colore a seconda del contesto (e dello stato della batteria).

Viene anche confermato che il controller sarà alimentato attraverso una porta USB-C e che avrà dei rivoluzionari grilletti dorsali, dalla corsa diversa rispetto a quelli attuali. Questi ultimi, secondo Sony, saranno più sensibili e trasmetteranno maggior realismo, quando li userete per eseguire azioni come scoccare una freccia o sparare un colpo.

HD VGC Un mock-up del controller di PlayStation 5 basato sui brevetti e realizzato dal sito VGC

Sony ha anche anticipato che il nuovo controller trasmetterà maggior realismo attraverso dei sensori aptici: la vecchia vibrazione sarà sostituita da una nuova tecnologia che consentirà di sentire sensazioni diverse a seconda del contesto che si sta vivendo all'interno del gioco. Sfrecciare su strada nel prossimo Gran Turismo, ad esempio, restituirà un feeling diverso rispetto alle corse su sterrato che potremo vivere in un futuro nuovo titolo dedicato al rally.

Le immagini mostrate da questo brevetto confermano anche quanto avevano anticipato gli sviluppatori già in possesso del devkit, secondo i quali il futuro DualShock 5 si presentava come "incredibilmente simile a DualShock 4".

PlatPat, Sony In alto, è possibile notare la diversa forma dei grilletti dorsali del nuovo controller brevettato da Sony, a confronto con quelli di DualShock 4

La PlayStation che sarà

Non rimane che attendere ulteriori dettagli direttamente da Sony. Per ora, c'è la certezza che i lavori su PS5 continuano e che il suo DualShock, pur migliorandosi nelle specifiche e tentando di innovare, non dirà addio al caratteristico design che ha sempre contraddistinto i controller di casa PlayStation.

Rimane da scoprire, oltre al design definitivo, anche quale sarà il suo prezzo di mercato, anche considerando che, per la prima volta nella storia di PlayStation, PS5 potrà contare su un supporto SSD, che mira ad azzerare i tempi di caricamento.

Riuscirà PS5 a replicare il successo di PlayStation 4 e a conquistare il mercato, che si contenderà con la futura Xbox Scarlett? La risposta passerà, come sempre, per i portafogli e le preferenze dei videogiocatori.