19/11/2019

Nel nuovo episodio di Grey's Anatomy, l'articolo di Meredith diventa virale e la Bailey è costretta a prendere dei provvedimenti per il futuro. Arriva un'importante rivelazione.

Non è un periodo facile per Meredith Grey e il quarto episodio della sedicesima stagione di Grey's Anatomy ce lo conferma. La nostra protagonista ne ha passate di tutti i colori: ha perso persone a cui teneva molto, ha rischiato la vita svariate volte, ha affrontato problemi e drammi più grandi di lei, e ora, per aver infranto le regole, rischia di perdere la sua licenza.

Ed è questo che fa più male a Meredith: l'idea di non poter più fare ciò che ama, ciò per cui è nata. Non è più la specializzanda insicura della prima stagione, ora è una donna forte e determinata, ma questo non la rende indistruttibile.

Meredith e la Bailey

Negli ultimi episodi la Bailey risulta un personaggio impopolare. Sicuramente Miranda ha fatto una serie di scelte che sembrano ingiuste e ha anche dimenticato di aver lei stessa, in passato, commesso delle scorrettezze (a fin di bene).

Meredith e la Bailey si conoscono dalla prima stagione, sono due dei personaggi che ci sono fin dall'episodio pilota, quindi vederle in questo tipo di scontro fa male. Il seme della discordia questa volta è rappresentato da un articolo "di Meredith" che diventa virale. Il pezzo mette in cattiva luce il Grey Sloan Memorial (come se le morti, le sparatorie e le esplosioni non fossero abbastanza).

L'ospedale diventa il bersaglio di tutti, tanto che neanche i pazienti vogliono essere visitati o curati dai dottori del Grey Sloan. Le parole di Meredith, ovviamente, sono state riportare in modo errato e senza un preciso contesto. Ma questo non importa alla Bailey, che è chiaramente infastidita e anche ferita.

Il confronto tra Meredith e Miranda è il momento più importante dell'episodio: c'è tanta rabbia e c'è tanto dolore, proprio perché tra le due c'è un rapporto speciale. La Bailey è stata un'insegnante e un punto di riferimento per Meredith e ora si sente tradita. Meredith chiede scusa, ma non è abbastanza. In questo possiamo provare a capire il punto di vista di entrambe. Miranda, tuttavia, risulta un po' ipocrita, considerando che in passato anche lei ha infranto la legge ed è andata contro le regole per il bene superiore.

Pensiamo che questo sia solo un periodo no, abbiamo fiducia nel fatto che la Bailey prima o poi capirà.

DeLuca diventa il nuovo specializzando capo. Dopo aver conquistato Meredith Grey, possiamo certamente dire che questo è il suo periodo d'oro.

Amelia e Link

Il caso principale della settimana riguarda una donna travolta da un uomo che è letteralmente piovuto dal cielo (da qui il titolo dell'episodio). L'emergenza porta il Dr. Link a riflettere.

Amelia merita di essere felice e Link sembra quello giusto per il lieto fine. La loro relazione è ancora molto giovane e Amelia ha sempre avuto delle difficoltà a gestire i suoi sentimenti. Link è una persona concreta, è un bravo ragazzo e Amelia ha bisogno di questo. Ha bisogno di felicità, ha bisogno di una persona che si prenda cura di lei, che la faccia sentire al sicuro e amata. La dichiarazione di Link l'ha spaventata (ormai la conosciamo bene), ma in un certo senso l'ha anche rasserenata.

Problemi per Meredith e DeLuca?

DeLuca non appoggia le azioni di Meredith in questo episodio, anzi, le fa capire chiaramente di non gradire il suo comportamento. È una ventata d'aria fresca, perché Andrew è sempre stato molto accondiscendente con la nostra amata Dr.ssa Grey. Il fatto che lui le dica "stai sbagliando" è un passo in avanti per il personaggio.

Ma Meredith non resterà in silenzio. Non è una persona che accetta le cose e basta. Lei continuerà a combattere la sua battaglia, nonostante si sia inimicata la Bailey... e ora anche Andrew.

Meredith forse sbaglia nei modi, ma crede in ciò che fa. Grey's Anatomy sta affrontando una tematica molto delicata in questa stagione, soprattutto per chi vive negli Stati Uniti, e lo sta facendo nel modo giusto.

L'episodio porta importanti novità per Miranda, non solo a livello professionale. La Bailey è incinta, a darle la notizia è Maggie. Questo potrebbe mettere tutto in prospettiva. Sicuramente è una notizia che Miranda non si aspettava di ricevere.

Un episodio che rafforza il tema "Meredith contro tutti" e che porta un po' di meritata felicità ad Amelia e Link. Gli equilibri del Grey Sloan Memorial sono in pericolo e molti rapporti sono stati messi a dura prova. Ma sono proprio queste sfide e queste buche per strada che ci diranno se queste relazioni e queste amicizie sono abbastanza forti da sopravvivere.

Grey's Anatomy vi aspetta tutti i lunedì, alle 21.05, su FoxLife, canale 114 di SKY.