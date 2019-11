Videogames

di Andrea Guerriero - 19/11/2019 10:54 | aggiornato 19/11/2019 10:58

La lunghissima attesa dei fan di Half-Life per il ritorno della serie sul mercato videoludico sta per avere fine.

Sono passati dieci anni da quando Valve ha graziato il mondo videoludico lanciando l'ultimo capitolo di Half-Life. Da allora, il popolo geek ha richiesto a gran voce un terzo episodio che potesse riportare la saga sotto i riflettori, cercando di interpretare le intenzioni della compagnia americana creatrice di Steam.

Finalmente, dopo tutta una serie di speculazioni e indiscrezioni incontrollate, la casa guidata da Gabe Newell ha confermato ufficialmente di essere al lavoro sulla prossima iterazione del franchise. Quella che fa rima con Half-Life Alyx, nuovo gioco in VR ambientato nello stesso universo che, nel lontano 1998, ci fece vestire i panni di un eroe improvvisato, quel Gordon Freeman che ha saputo lasciare un segno indelebile nei cuori di ogni videogiocatore.

Half-Life Alyx, come dicevamo, è un progetto pensato per supportare la realtà virtuale, come svelato dalla stessa Valve sul suo account Twitter:

We’re excited to unveil Half-Life: Alyx, our flagship VR game, this Thursday at 10am Pacific Time.



Can’t wait to share it with all of you! pic.twitter.com/BupFCxSrTw — Valve (@valvesoftware) November 18, 2019

Nello stesso cinguettio - corredato da un'immagine generica con i loghi di Valve, Steam VR e, ovviamente, Half-Life -, scopriamo che il reveal completo del titolo arriverà molto presto, vale a dire il prossimo giovedì, 21 novembre, alle 19:00 italiane.

Inizialmente ipotizzato come possibile annuncio parte del programma dei The Game Awards 2019, Alyx sarà allora protagonista di un palco differente. Per il momento, i dettagli in nostro possesso per questa produzione di punta per la VR sono molto scarsi. Stando ai leak più recenti, si tratterebbe comunque di un gioco con una forte componente esplorativa, mentre il nome potrebbe ricollegarsi ad Alyx Vance, personaggio conosciuto in Half-Life 2 e nelle relative espansioni, sebbene le sue origini risalgano al primo capitolo della serie.

Il nuovo Half-Life per VR potrebbe essere dedicato al personaggio di Alyx Vance

Inoltre, pare che Valve non abbia intenzione, per ora, di dedicarsi a un gioco della serie tradizionale per PC. Anche voi non vedete l'ora di saperne di più?