di Francesco Ursino - 19/11/2019 07:25

Il nuovo video esclusivo dall'Home Video di Men in Black: International è tutto incentrato su Chris Hemsworth, attore che risulta particolarmente apprezzato da colleghi e produttori.

La nuova clip in anteprima per MondoFox di Men in Black: International si concentra su Chris Hemsworth, attore che nel film interpreta l’agente Agente H. Questo personaggio, partner di lavoro dell’agente M (impersonata da Tessa Thompson), si è rivelato schietto e allegro, nonché al centro di numerosi momenti spassosi.

Laurie MacDonald, produttrice del film, ha rivelato che Chris è stato il primo attore scelto per vestire i panni dell’agente H. L’interprete, che in passato aveva pensato di lasciare il mondo del cinema dopo l’esperienza in Star Trek, si è subito sentito a suo agio nella parte del cacciatore di alieni.

A confermarlo è anche il produttore Walter Parkes, che evidenzia l’autoironia e il carisma dell’attore. Altri elogi arrivano da F. Gary Gray, il regista, che sottolinea la continua voglia di Chris di dare il meglio. Invece di basare il suo successo solo sul suo aspetto fisico, spiega Gray, Hemsworth si impegna al massimo per offrire la miglior performance possibile.

E dello stesso avviso è Tessa Thompson, che ha condiviso con Chris l’esperienza sul set. Secondo l’attrice, che aveva già recitato con Hemsworth in Thor: Ragnarok, l’interprete nativo di Melbourne riesce a portare in scena personaggi realistici e forti di una evidente carica comica. Per Liam Neeson, che in Men in Black: International interpreta il Direttore High T, Chris è un “Roger Moore più giovane”, che ruba i cuori delle spettatrici ed è apprezzato anche dai ragazzi.

Il diretto interessato, invece, sceglie di parlare del suo personaggio, l’agente M. Secondo Chris, si tratta di una figura piuttosto vanitosa, che va dritta al punto, senza tanti giri di parole.

Apprezzare le sue gesta è ancora più facile a partire dal 19 novembre, data di uscita della versione Home Video di Men in Black: International, che è disponibile in DVD e Blu-ray, anche in formato 4K Ultra HD.

I contenuti speciali per i formati Blu-ray e 4K Ultra HD

Scene eliminate

Alien-cestry.com – Tutti sono un po’ alieni in fondo! Scopri le tue radici con Alien-cestry.com

Neuralizzazione: come se non fosse mai successo – Come NON visto su Alien TV, ordina ora per avere il tuo personale Neuralizzatore e cancellare momenti imbarazzanti dalla tua vita come un vero professionista.

Contenuti speciali per DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD

Le papere - Anche gli agenti MIB più importanti dimenticano le loro battute. Godetevi queste papere indimenticabili.

Nuove reclute, abiti classici – Un cast davvero dell’altro mondo!

Diamoci dentro! Azione e stuntman – MIB International è ricchissimo di azione e stunt, viaggia dietro le quinte con la troupe per vedere come è stato realizzato.

Guardate qui: gadget, armi e corse – Dall’iconico Neuralizzatore a tutto il resto, scoprite l’immenso arsenale di gadget, armi e veicoli di MIB.

Allarghiamo l’universo dei MIB – MIB alza l’asticella con location internazionali, alieni e molto di più, ampliando l’universo del film.

Les twins lo lasciano a terra – I fenomeni della danza Les Twins mettono in mostra il loro stile inconfondibile e dimostrano come hanno ideato le loro mosse aliene.

Frank il carlino e il piccolo pawny: galleria

Se siete stati neuralizzati: riassunto MIB – Unitevi a Frank il Carlino pre questo rapidissimo riassunto del franchise di MIB.

...e altro ancora!

