Microsoft Flight Simulator ci fa volare sulle città più belle d'Italia

di Andrea Guerriero - 19/11/2019 09:39 | aggiornato 19/11/2019 09:43

Microsoft torna a solcare i cieli con il suo nuovo simulatore di volo. E, durante il tragitto, omaggia alcune delle eccellenze urbanistiche dello stivale.

Lo avevamo visto spiccare il volo tra le tante bellezze poligonali della conferenza Microsoft in occasione del'E3 2019 di Los Angeles lo scorso giugno. Per poi perderne le tracce.

Ora, Microsoft Flight Simulator torna a calcare le scene, andando ad ingolosire tutti gli appassionati di simulatori videoludici e di orizzonti da solcare. Il colosso di Redmond ha infatti tenuto un episodio speciale del tradizionale appuntamento con Inside Xbox nel corso dell'Xbox Fan Fest di Londra, in cui il titolo ha messo sul piatto non solo un comparto tecnico maestoso - e al limite del fotorealismo -, ma pure un lungo video di gameplay che sfrutta tutte le potenzialità della risoluzione 4K e dei 60 frame per secondo. E che potete guardare anche voi cliccando sul tasto Play in testata di articolo.

La clip, proposta dal portale americano IGN, ha una durata di quasi 15 minuti, e ci permette di goderci un viaggio attraverso i cieli, così come una visione dell'alto di scenari realmente mozzafiato. Tra questi, anche nove diverse città, comprese alcune delle eccellenze italiane. Durante il volo, verranno infatti sorvolate le nostre Venezia, Firenze e Napoli, ma anche Barcellona, Bruxelles, Copenaghen, Southampton o Zurigo.

A colpire - come pure nella clip poco più in alto, sempre da IGN - è in particolare la resa e la consistenza delle nuvole, con molta probabilità tra le più belle mai viste in un videogioco.

Stando a quanto riportato, Microsoft Flight Simulator avrà bisogno di una connessione a internet per funzionare, per caricare dal cloud alcune informazioni, trattandosi di un gioco particolarmente complesso. Il videogame infatti attingerà anche dal satellite e dalle immagini aeree nei data center di Bing, combinandole poi con il cloud Azure. Saranno inoltre presenti anche monumenti e paesaggi storici realmente esistenti.

Per quanto riguarda la data di uscita, per il momento è fissata a un generico 2020.