Non sarà più Captain America (ma chi vogliamo prendere in giro? Sarà sempre Captain America!), ma Chris Evans ha dovuto fare attenzione al linguaggio anche per il film di Rian Johnson, Cena con Delitto - Knives Out.

"Eat s**t, eat s**t, eat s**t, eat s**t... Definitely eat s**t!"

Già dal primo trailer ufficiale del whudunnit di Rian Johnson, Cena con Delitto - Knives Out (come lo abbiamo intitolato noi italiani) si era intuito che la battuta proferita dal personaggio di Chris Evans, Ransom Drysdale, sarebbe diventata un piccolo cult. Eppure, queste non erano le esatte parole pensate inizialmente dal regista, sceneggiatore e produttore del film.

Infatti, nelle prime stesure della sceneggiatura, pare che abbondassero le cosìdette f-bomb (i nostri Va quel pese! più coloriti). Ma, per evitare di avere restrizioni in termini di audience, almeno negli Stati Uniti, si è deciso altrimenti:

Quando ho scritto quella battuta, [Chris] diceva 'F**k you, f**k you, f**k you, f**k you... F**k YOU!'. Ho deciso giusto prima di girare che l'avrei cambiata. Mi sono detto 'Sai cos'è? Voglio davvero che questo film sia PG-13 [adatto anche a un pubblico più giovane, n.d.R.]'. Perché stavo ripensando a quando da ragazzo guardavo i film di Poirot di Peter Ustinov con la mia famiglia, e a come fu allora che mi appassionai di queste cose. Ho pensato 'Sai che c'è, facciamolo questo cambiamento'. Ho tolto un sacco di f-bomb. Ce ne erano molte di più nella sceneggiatura!

Così ha dichiarato Johnson durante il ReelBlend podcast di CinemaBlend.

La sua è una scelta comprensibile, dopotutto.

Ma la volete sapere una cosa davvero curiosa? Come forse alcuni avranno già notato dal trailer ufficiale italiano (in copertina a questo articolo), sia il primo diffuso, che l'ultimo (ridoppiato poche settimane fa), di censure noi - stranamente - non ne abbiamo fatte:

Va******lo! Ci ho pensato... Fa***lo! Vediamo... Fa***lo, fa***lo... Indubbiamente va******lo!

Chissà se questa sarà la versione definitiva (presumibilmente sì).

Per saperlo con certezza, non ci resta che aspettare l'uscita di Cena con Delitto - Knives Out, che sarà disponibile dal 5 dicembre al cinema (e, per chi è da quelle parti, Knives Out sarà anche il film di chiusura del Torino Film Festival).