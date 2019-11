Runaways finirà con la stagione 3: il trailer con Cloak e Dagger

TV News

di Giuseppe Benincasa - 19/11/2019 11:11 | aggiornato 19/11/2019 11:14

Lo spettacolare trailer di Marvel's Runaways introduce la sua terza e ultima stagione.

La serie TV live-action Marvel's Runaways giungerà al capolinea con la sua terza stagione.

Lo show, che si basa sull'omonima serie di fumetti Marvel, ha in programma il debutto della sua terza stagione il 13 dicembre 2019 sul servizio americano Hulu. Questa stagione segnerà la fine dei giovani eroi Marvel e, secondo fonti riportate dal sito statunitense Variety, il team creativo ha ritenuto che la terza stagione conducesse la serie alla sua naturale conclusione.

Gli ultimi episodi vedranno anche la presenza di Cloak e Dagger, ovvero due personaggi protagonisti della loro serie omonima, composta da 2 stagioni e conclusasi nel maggio 2019. Le due serie, infatti, fanno parte dello stesso universo narrativo, che in maniera più collaterale è parte del Marvel Cinematic Universe (MCU).

Il trailer, che apre questo articolo, è pieno di scene spettacolari e visivamente intriganti. Sembra che i protagonisti avranno a che fare con un cattivo fortissimo, Morgan le Fay (Elizabeth Hurley), con cui non si sono mai misurati prima. Il gruppo dei Runaways dovrà cercare i loro amici catturati, mentre dovranno proteggere il bambino che porta in grembo Leslie.

La canzone che accompagna le immagini è cantata da Lindsey Ray e si intitola This is survival.

Il cast della serie è composto da Ariela Barer che interpreta Gert Yorkes, Lyrica Okano nei panni di Nico Minoru, Rhenzy Feliz è Alex Wilder, Gregg Sulkin ha il ruolo di Chase Stein, Virginia Gardner è Karolina Dean e Allegra Acosta veste i panni di Molly Hernandez.

Le serie TV Marvel in breve

La serie TV Marvel's Runaways è uno dei pochi show live-action rimasti sotto l'etichetta Marvel Television diretta Jeph Loeb (ormai ex presidente). Oltre a Runaways, che terminerà la sua corsa nel 2020, l'altro spettacolo in onda il prossimo anno sarà Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., che si concluderà con la sua settima stagione sull'emittente americana ABC.

Infine, è ancora in fase di produzione la serie TV Helstrom, sempre per Hulu, che ha recentemente ingaggiato il suo cast principale.

L'unità di Loeb sta ancora producendo quattro spettacoli animati per Hulu: Howard the Duck, M.O.D.O.K., Hit-Monkey e Tigra & Dazzler Show. Tutti e quattro questi show formeranno poi il crossover nella serie evento The Offenders..

Tutti i progetti verranno supervisionati da Kevin Feige, che nel frattempo sta lavorando ai progetti televisivi Loki, WandaVision, Hawkeye, The Falcon and The Winter Soldier, What if...?, She-Hulk, Moon Knight e Ms. Marvel.