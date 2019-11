TV News

di Marcello Paolillo - 19/11/2019 11:28 | aggiornato 19/11/2019 11:33

Lo showrunner Eric Kripke ha confermato la fine delle riprese per The Boys 2, la nuova serie in uscita durante l'estate del prossimo anno.

A luglio di quest'anno (più precisamente in occasione del panel al San Diego Comic-Con), è stato ufficializzato l'arrivo di una seconda stagione per The Boys, la serie Amazon Prime Video tratta dai fumetti di Garth Ennis e Darick Robertson.

A inizio novembre, l'attore Karl Urban (che nella serie veste i panni di Billy Butcher) ha invece confermato che le riprese della seconda stagione sono terminate, con un debutto previsto entro e non oltre la prima metà del 2020.

Ora, anche lo showrunner nonché co-creatore dello show Eric Kripke ha ufficializzato la fine delle riprese per The Boys 2, con un post sul suo profilo Twitter ufficiale (via LRM Online).

2:15 del mattino. Fine dei lavori su The Boys 2. Esausto ma trionfante. Dannazione, amo le persone con cui ho lavorato. Aspettate di vedere la follia che vi aspetta. In uscita nell'estate 2020.

Oltre alla conferma della fine dei lavori, Kripke ha quindi anche ufficializzato l'uscita della nuova stagione per l'estate del prossimo anno (sebbene al momento manchi ancora una data esatta di rilascio).

La prima serie, andata in onda dal 26 luglio 2019, ha ripreso i personaggi e le tematiche (ultra-violente e fuori dagli schemi) viste negli albi a fumetti. Nell'universo di The Boys i supereroi non sono esseri senza macchia e senza paura, bensì uomini e donne fallibili come qualsiasi altro essere umano, nonostante i loro superpoteri fuori dal comune.

Uniti in un gruppo chiamato i "Sette" e capitanati dal temibile Patriota, i "super" dovranno vedersela coi The Boys, un team di antieroi con il compito di contrastare proprio la minaccia dei supereroi.

Nella seconda stagione faranno la loro apparizione anche nuovi personaggi mai visti prima: tra questi Terror (il cane di Billy Butcher), Jack from Jupiter (una celebrità coi superpoteri) e Stormfront (una sorta di fusione tra Thor e Shazam!). Confermato infine anche il ritorno di Stan Edgar, boss della Vought Corp. interpretato da Giancarlo Esposito (noto per essere stato Gus Fring nella serie di culto Breaking Bad).

