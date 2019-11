The Conjuring 3 sarà 'una bestia diversa', parola di Patrick Wilson

Cinema

Patrick Wilson, che nel franchise horror The Conjuring interpreta il demonologo Ed Warren, ha parlato di The Conjuring 3 e di come sarà diverso dai precedenti due film.

L'uscita cinematografica di The Conjuring 3, che vedrà i coniugi Warren alle prese con una nuova, terrificante, avventura nel mondo del paranormale è sicuramente notevole per i fan del cinema horror.

Nel corso di un'intervista concessa a The Hollywood Reporter, Patrick Wilson, che nel franchise horror interpreta Ed Warren, ha affermato che in questa pellicola i due esperti demonologi esploreranno luoghi mai visti prima. L'attore, che potrebbe apparire anche in un nuovo film di Insidious, e che abbiamo anche incontrato in Annabelle 3, ha dichiarato:

Il processo di creazione di Conjuring 3 è stato fantastico ed anche molto diverso dai precedenti due. Sono sempre 'le stesse ossa', ancora Ed e Lorraine. Ancora una volta spingeremo i nostri personaggi in luoghi in cui non sono andati finora, ma il film sarà davvero una bella aggiunta perché è una bestia del tutto diversa. Il gioco di parole era voluto...

In The Conjuring 3, James Wan ha lasciato il timone della regia a Michael Chaves, ma Patrick Wilson non è affatto preoccupato da questo cambiamento:

Sapevo che James avrebbe avuto comunque una mano molto forte nella storia e nella sceneggiatura, e gli ho parlato molto. Poi, quando ho incontrato il regista Michael Chaves, la sua energia, la sua abilità sul set e la sua passione sono stati davvero contagiosi.

Per la precisione, ricordiamo che Wilson (visto anche nell'horror Nell'erba alta ispirato ad un racconto di Stephen King e Joe Hill) e Wan hanno collaborato insieme non solo per i primi due film del franchise di The Conjuring, ma anche per gli spin-off Annabelle 3 e The Nun - La vocazione del male, in cui Wilson è apparso sempre nei panni del demonologo Ed Warren.

L'universo cinematografico di The Conjuring ha raccolto negli anni un grandissimo successo, con ben 10 film che sono stati rilasciati, sono in produzione o sono stati annunciati. Mentre The Conjuring - Il caso Enfield è stato rilasciato nel 2016, il franchise ha utilizzato il tempo intermedio che ci separa dal terzo capitolo per spostare l'attenzione su film come The Nun - La vocazione del male e La Llorona - Le lacrime del male e persino due film di Annabelle, che hanno riscosso grande successo commerciale.

In merito al ritorno al "punto di partenza" dei film di The Conjuring, dopo aver partecipato agli spin-off, Wilson ha dichiarato:

È stato eccitante; è stato davvero emozionante. A causa degli spin-off, quando torno alla nave ammiraglia, voglio sentirmi come: 'OK, ora siamo tornati nel mondo di Conjuring'. C'è un peso diverso in questi film già solo in termini di portata, budget, tempo per girare e tutto il resto. Ci sono dei grandi produttori e, onestamente, uno studio super felice e solidale. Quindi c’è molta positività anche se hai a che fare con molti demoni negativi.

I dettagli sulla trama di The Conjuring 3 restano scarsi al momento, ma con ogni probabilità la pellicola, pur ispirandosi a fatti realmente accaduti, si discosterà dalla classica impostazione di casa infestata già vista nei primi due film.

Non ci resta che attendere nuovi dettagli ufficiali e soprattutto un primo trailer per The Conjuring 3, che sicuramente saprà svelarci molto di più. La pellicola arriverà nei cinema statunitensi l'11 settembre 2020.