TV News War of The Worlds

di Chiara Poli - 19/11/2019 10:04 | aggiornato 19/11/2019 10:09

Una scoperta fondamentale sugli alieni. Tanto dolore. La disperata ricerca di una ragione per restare vivi: ecco le tematiche e le svolte narrative del terzo episodio di War of the Worlds.

0 condivisioni

Due mondi paralleli. I sopravvissuti che lottano per restare vivi, braccati dagli alieni e - come sempre quando si tratta di sopravvivenza - dagli altri esseri umani, incapaci di fare fronte comune contro il vero nemico, e i privilegiati. I politici e i militari che si trovano nei bunker, incluso il figlio di Helen (Elizabeth McGovern) e Bill (Gabriel Byrne), Dan (Michael Marcus) che non ha idea di cosa sia successo all’esterno.

Sono rimasti vivi, protetti anche dall’orrore di ciò che altri hanno già visto. La prima incursione all’esterno, ordinata dal ministro, rivela immediatamente la presenza degli alieni assassini al di fuori della base. Basta poco, una manciata di secondi, affinché l’inferno all’esterno si trasferisca all’interno di un luogo prima sicuro.

War of the Worlds continua a raccontarci una guerra inedita, diversa da tutte le altre viste finora nei precedenti adattamenti del romanzo di H.G. Wells e proprio per questo interessante.

HD Fox Networks Group War of the Worlds: Sarah con i figli Tom ed Emily

Destinazioni

Mentre Bill e Helen cercano di raggiungere il figlio, la nostra famiglia - la madre Sarah (Natasha Little), con i due figli adolescenti Tom (Ty Tennant) ed Emily (Daisy Edgar-Jones) - continua a muoversi, diretta verso casa. La dottoressa Durand (Léa Drucker) in Francia, intercetta un nuovo segnale. Musica trasmessa dagli alieni.

Al contrario degli altri, la Durant non ha una meta. La sua unica parente, la sorella minore, non c’è più. rimasta uccisa nel tentativo di raggiungerla, si è trovata per strada al momento dell’attacco. La Durand non ha dove andare, ma sa qualcosa. Sa di aver scelto la canzone che gli alieni ritrasmettono, inviata nello spazio in cerca di un contatto con forme di vita intelligente.

Li abbiamo chiamati. Abbiamo attirato la loro attenzione.

Imbattendosi in Ash (Aaron Heffernana), Sarah e i suoi figli scoprono una comunità di sopravvissuti rifugiati nel seminterrato dell’ospedale, impegnati a prendersi cura dei neonati nel reparto maternità. Ha bisogno di aiuto per accudirli: sono rimasti soli, nessuno tornerà per loro.

E poi c’è Jonathan (Stephen Campbell Moore), il sopravvissuto solitario che cerca disperatamente di tornare a casa e che, per strada, s’imbatte in una ragazza, Chloe (Stéphane Caillard) che gli svela la terribile verità: gli alieni sono a caccia. Eliminano i sopravvissuti. Sembrano robot comandati da qualcuno, cani robot sguinzagliati per portare a termine lo sterminio.

Chi sa della loro presenza, non ha più solo una destinazione, ha anche una missione: nascondersi. Sfuggire alo sterminio. Restare vivo.

Storia di un codardo

L’aspetto più interessante di questa versione di War of the Worlds, come ho gi avuto modo di sottolineare, emerge con prepotenza grazie al personaggio di Bill: il protagonista è un uomo egoista, codardo, bugiardo. Un uomo che ha mentito alla donna che sostiene di amare e ha lasciato morire il suo compagno. Un uomo che si trova faccia a faccia con uno dei robot alieni e sopravvive solo per fortuna. Un uomo che, arrivato al rifugio in cui si trova suo figlio, lascia andare avanti la ex moglie perché ha paura di ciò che lo aspetta. Helen è quella armata, che fa strada.

Perché Bill ha paura. No: è terrorizzato. Tanto da non voler nemmeno correre a scoprire se suo figlio è ancora vivo. L’unica sopravvissuta, il ministro - Rachel (Georgina Rich) - ha visto morire i propri bambini. Racconta che Dan è uscito con altri e chiede aiuto per seppellire i suoi figli.

Ho creduto di morire, Helen.

L’unica cosa che conta, per Bill, è la sopravvivenza… Ma la propria sopravvivenza. Come in ogni storia terrificante, c’è qualcuno che si ritiene più importante di altri, e che fa di tutto per restare vivo. Anche a discapito degli altri. Bill, senza alcun dubbio, è uno di questi personaggi. Ed è proprio questo a renderlo così interessante: perché la paura lo rende imprevedibile. Fino a quando qualcosa diventerà più importante.

Rachel vuole morire, Helen e Bill lo rispettano e promettono di seppellirla insieme ai suoi bambini.

HD Fox Networks Group War of the Worlds: i neonati all'ospedale nell'episodio 3

Una ragione per vivere

Il suicidio di Rachel non è sconvolgente. Non è inatteso. Non è, in qualche modo, ingiustificato. Per la prima volta, War of the Worlds ci racconta la decisione lucida di una donna che non vuole e non può sopravvivere ai suoi figli, in un mondo in cui non resta nulla. Nessuna certezza, probabilmente nessuna probabilità di sopravvivere. Nessuna speranza.

C’è un’unica, valida ragione per vivere che accomuna i sopravvissuti: i figli. Sarah va avanti per tenere i propri figli al sicuro. Bill e Helen partono in cerca di Dan, che sanno essere vivo da qualche parte, là fuori.

Ash si prende cura dei bambini rimasti soli in ospedale. I figli sono il nostro futuro. I figli sono l’unica ragione di vita. I figli sono la speranza.

Ma a Bill interessa studiare il robot alieno. La sua curiosità scientifica è superiore a qualsiasi altra cosa. E lo porta a scoprire che non si tratta di robot: sono un mix di materiale organico e inorganico.

Jonathan e Chloe, Bill e Helen, Sarah con Tom ed Emily, Kariem (Bayo Gbadamosi) - il ragazzo ferito al supermarket: tutti loro vogliono solo raggiungere o tenere al sicuro i propri cari.

E per Sarah, tutto cambia quando Emily riacquista la vista (solo a tratti, quando sente la frequenza aliena) e quando capiscono che là fuori c’è qualcosa che dà la caccia ai sopravvissuti. Qualcosa che, in Francia come in Inghilterra costringe chi è ancora vivo a imparare a maneggiare le armi… Ma soprattutto a trovare una ragione per continuare a vivere. Come dovrà fare Helen quando Bill trova il corpo di suo figlio, Dan. E la trova: vuole che Bill usi le sue conoscenze scientifiche per sterminare gli alieni. Vuole vendetta. Vuole vincere la guerra.

Scopriamo insieme se ci riuscirà, lunedì prossimo solo su FOX!