Nuove emergenze ci aspettano nei prossimi episodi. Vi anticipiamo il salvataggio di alcuni bambini in pericolo, un grave incidente su una pista di pattinaggio (potete immaginare i casi con cui i nostri protagonisti avranno a che fare), un auto a guida autonoma fuori controllo e un terribile avvenimento che sconvolgerà la vita di un membro del team di Bobby Nash. I protagonisti di 911 cercano sempre di salvare le vite degli altri, ma arriverà il momento in cui dovranno salvare anche loro stessi.

Nell'episodio sette della terza stagione, scopriremo il passato di Athena. 911 torna a proporre delle vere e proprie "origin stories", come ha fatto in passato con Bobby ed Hen. Torneremo indietro nel 1989, quando Athena era una giovane recluta. I flashback avranno comunque un impatto sul presente, considerando che un importante indizio su un vecchio caso riaprirà una vecchia ferita.

Eddie è sempre stato un personaggio molto positivo. È un ottimo padre, un buon amico e un gran compagno di squadra, ma anche lui dovrà affrontare i suoi demoni nei prossimi episodi. Lo vedremo prendere una serie di decisioni sbagliate, che lo porteranno ad un confronto con Bobby. Per la prima volta, Eddie sarà in grado di aprirsi completamente e di rivelare ciò che lo sta facendo soffrire.

Nella scorsa stagione, Maddie ha affrontato le sue paure e il suo ex, vincendo una battaglia. Ma non ha ancora vinto la sua guerra interiore. La donna è ancora chiaramente sconvolta per ciò che ha passato e il trauma condiziona il suo lavoro. Maddie ha provato a fare amicizia con una persona che sta passando ciò che lei ha già affrontato, ma questa decisione, vi anticipiamo, porterà a delle pericolose conseguenze. Maddie potrebbe perdere il lavoro e anche tutto ciò che per cui ha lottato.

Dopo lo tsunami e la decisione di Bobby di non reintegrarlo subito nel team, Buck ha deciso di intraprendere una battaglia legale contro la città di Los Angeles. Evan ha messo a rischio la sua caserma e anche il suo rapporto con i membri della squadra di Bobby Nash. Possiamo anticiparvi che il suo ritorno non sarà tutto rose e fiori, anzi, i suoi compagni gli faranno capire chiaramente che cosa pensano riguardo a tutto quello che è successo. Aspettatevi un po' di tensione tra Buck ed Eddie. I due hanno instaurato un bellissimo rapporto d'amicizia, ma la storia della battaglia legale ha messo un freno a tutto questo.

